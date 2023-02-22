Son 5 GÜN: Meclis tarihi belli oldu! 90 bin işçi kulağını açtı! Taşeron, belediye şirket, geçici işçiler, TYP, uzman çavuşa KADRO!

Kadroya geçmeyi bekleyenler merakla son gelişmeleri takip ediyor. Ülkemizde meydana gelen yıkıcı depremler nedeniyle Meclis çalışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verildi. Bu kapsamda çalışma hayatıyla alakalı gündem konuları da deprem sebebiyle ertelenmiş oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 90 bin işçinin kadroya alınmasıyla ilgili geçtiğimiz aylarda açıklamalarda bulunmuştu. Peki, kimler kadroya alınacak? İşte detaylar...