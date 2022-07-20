ŞOK, Migros, BİM, A101’den alışveriş yapanlar dikkat! Yasak geliyor o ürünler verilmeyecek! Duyan sudan çıkmış balığa döndü, bundan sonra...

Marketlerle ilgili yeni karar kapıda. Her gün binlerce vatandaşın alışveriş yaptığı zincir marketlerde bazı ürünlerin satışına yasak gelecek. Peki nedir bu ürünler? Neden yasak geliyor? Bakanlık tarafından taslak hazırlandı. Taslak kabul edilirse belirlenen ürünler raflarda olmayacak. İşte detaylar...