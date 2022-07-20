ŞOK, Migros, BİM, A101'den alışveriş yapanlar dikkat! Yasak geliyor o ürünler verilmeyecek! Duyan sudan çıkmış balığa döndü, bundan sonra...
A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour gibi zincir marketlerde alışveriş yapanları ilgilendiriyor. Dikkat, yasak yolda! Yıllardır alışverişin ilk adresi olarak bilinen zincir marketler artık o ürünlerin satışını yapamayacak. 2021 yılında çalışmalar başlamıştı. Yakın zamanda duyurulması bekleniyor. Tütün ürünleri, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satışıyla ilgili...
20.07.2022 15:58 - Son Güncelleme: 20.07.2022 15:58
Marketlerle ilgili yeni karar kapıda. Her gün binlerce vatandaşın alışveriş yaptığı zincir marketlerde bazı ürünlerin satışına yasak gelecek. Peki nedir bu ürünler? Neden yasak geliyor? Bakanlık tarafından taslak hazırlandı. Taslak kabul edilirse belirlenen ürünler raflarda olmayacak. İşte detaylar...