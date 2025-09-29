PODCAST CANLI YAYIN

ŞOK kataloğu 1-7 Ekim 2025 yayımlandı! Pamuk saten çarşaf seti geliyor

ŞOK Market'in 1-7 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu açıklandı. Gıda ürünlerinden ev tekstiline, elektronik eşyalardan temizlik ürünlerine kadar birçok kategoride indirimli fiyatlar raflarda yerini aldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim Logo

Tüketicilerin merakla beklediği ŞOK'un yeni haftalık indirim kataloğu belli oldu. 1-7 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli kampanyada, mutfaktan kişisel bakıma kadar geniş yelpazede ürünler uygun fiyatlarla satışa çıkacak.

Takvim Logo

🛒 GIDA ÜRÜNLERİ

  • Lipton Earl Grey Demlik Poşet Çay 100'lü – 149 TL

  • Lipton Tomurcuk Earl Grey 100 g – 59 TL

  • Mis Tost Peyniri 1200 g – 305 TL

  • Mis Yarım Yağlı Süzme Beyaz Peynir 500 g – 65 TL

  • Mis Yarım Yağlı Taze Peynir 450 g – 95 TL

  • Cafe Crown Classic 20'li – 99 TL

  • Mis Yoğurt 3 kg – 120 TL

  • Koska Tereyağı 500 g – 135 TL

  • Mis Bisküvi Aromalı Süt 200 ml – 9,90 TL

  • Piyale Un 2 kg – 44 TL

  • Kabuklu Ceviz kg – 189 TL

  • Becel Klasik 500 g – 89 TL

  • Ülker Hobby Krem Çikolata 3'lü – 69 TL

  • Nimet Soslu Makarna 4'lü Paket – 85 TL

  • Manti Assisyal Gurme Kayseri Mantı 500 g – 149 TL

  • Lio Salamura Siyah Zeytin 231–330 g – 64 TL

  • Carte d'Or Dondurma Çeşitleri – 179 TL

  • Torku Tam Ruşeymli Bisküvi 300 g – 34 TL

  • Fellas Protein Bar 40 g – 75 TL

  • Bala Hatun Tahin 350 g – 49 TL

  • Amigo Kuruyemiş Çeşitleri (Ceviz, Fındık, Badem) – Çeşitli fiyatlar

  • Kristal Gazoz 2,5 L – 33 TL

Takvim Logo

🧴 KİŞİSEL BAKIM VE TEMİZLİK

  • Pantene Şampuan Çeşitleri 400 ml – 89 TL

  • Hacı Şakir Sıvı Sabun 700 ml – 65 TL

  • Nivea El Kremi – 89 TL

  • Rexona Deodorant Çeşitleri – 185 TL

  • Sensodyne Diş Macunu Çeşitleri – 111 TL – 115 TL

  • Bebeland Bebek Bezi Çeşitleri – 125 TL – 130 TL

  • Sleepy Temizlik Havlusu 3'lü – 75 TL

  • Bingo Premium Çamaşır Deterjanı 8 kg – 319 TL

  • Confort Kağıt Havlu – 58 TL

  • Confort Tuvalet Kağıdı 32'li – 94 TL

Takvim Logo

🏠 EV & MUTFAK

  • Paşabahçe Timeless Su Bardağı 4'lü – 349 TL

  • Paşabahçe Timeless Fincan 2'li – 199 TL

  • Paşabahçe Timeless Servis Tabağı – 249 TL

  • Emaye Kızartma Tavası 26 cm – 269 TL

  • Kulplu Metal Ekmeklik – 149 TL

  • Kristal Kitap Şekilli Vazo – 100 TL

  • Bambu Çerçeveli Makyaj Aynası – 169 TL

  • Yıldız Süzgeç – 25 TL

  • Sarımsak Rendesi – 25 TL

  • Kiwi Şarjlı Gıda Doğrayıcı – 389 TL

  • Kiwi Otomatik Baharat Değirmeni – 449 TL

  • Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi – 1.199 TL

  • Simfer Mini Fırın – 1.799 TL

  • Skytech 55" Android Smart TV – 15.499 TL

  • Skytech 65" Android Smart TV – 20.999 TL

  • 3 Kapaklı Metal Ayakkabılık – 1.750 TL

Takvim Logo

👕 TEKSTİL VE EV GEREÇLERİ

  • Bubble Supersoft Halı 120x180 cm – 799 TL

  • Bubble Supersoft Halı 80x150 cm – 599 TL

  • Bubble Supersoft 2'li Banyo Paspası – 399 TL

  • Ultrasoft Çift Kişilik Battaniye – 599 TL

Takvim Logo

  • Cotton Collection Tek Kişilik Pamuk Saten Çarşaf Seti – 349 TL

  • Cotton Collection Çift Kişilik Pamuk Saten Çarşaf Seti – 399 TL

  • Cotton Collection 2'li Pamuk Saten Yastık Kılıfı – 100 TL

  • Kadın Pijama Takımı – 399 TL

  • Kadın Düğmeli Pijama Takımı – 449 TL

  • Kadın Peluş Terlik – 149 TL

  • Kadın Ponponlu Terlik – 129 TL

  • Erkek Terlik – 199 TL

Takvim Logo

🔌 ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ

  • Arzum Dikey Elektrikli Süpürge – 1.499 TL

  • Philips Buhar Kazanlı Ütü 2400 W – 3.599 TL

  • Kreutzer Akıllı Dijital Banyo Baskülü – 269 TL

  • Braun 4'ü 1 Arada Tıraş Kiti – 1.299 TL

  • Sinbo Saç Şekillendirme Cihazı – 2.799 TL

  • Range SD3000 Saç Maşası – 499 TL

  • Sunshine Saç Kurutma Makinesi – 699 TL

  • Arzum Prostyle Gold Saç Düzleştirici – 999 TL

  • Rosy Epilasyon Cihazı – 699 TL

Takvim Logo

❄️ BEYAZ EŞYA

  • Altus Bulaşık Makinesi 13 Kişilik – 11.899 TL

  • Altus Çamaşır Makinesi 10 kg – 19.499 TL

  • Dijitsu No Frost Buzdolabı 400 L – 17.799 TL

  • Dijitsu Kombi Buzdolabı 435 L – 21.899 TL

  • Altus 90 Litre Tezgah Altı Mini Buzdolabı – 6.399 TL

  • AL 1127 Su Sebili – 5.499 TL

  • King K7008 Ekvator Elektrikli Şofben – 999 TL

Takvim Logo

☕ KAHVE GÜNÜNE ÖZEL (NESCAFÉ)

  • Nescafé Classic 100 g – 115 TL

  • Nescafé Gold 100 g – 159 TL

  • Nescafé Fine Blend 70 g – 89 TL

  • Nescafé Coffee Mate 200 g – 69 TL

  • Nescafé 3'ü 1 Arada 10'lu Paket Çeşitleri – 74 TL

  • Nescafé Tekli Paketler – 7,50 TL – 8,50 TL

Footğraflar: ŞOK