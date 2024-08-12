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ŞOK indirimli KIRTASİYE ÜRÜNLERİ! 14 Ağustos 2024 ŞOK Aktüel OKUL MALZEMELERİ kataloğu! Çanta, kalemlik, suluk, defter, kalem ucuzluğu...

ŞOK marketlerinin bu hafta için hazırladığı 14-21 Ağustos 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Hafta sonu alışverişinde kaçırılmayacak fırsatlar sunan ŞOK, birbirinden cazip indirimlerle dolu broşürüyle dikkat çekiyor. Bu hafta ŞOK raflarında teknoloji ürünlerinden ev eşyalarına, kişisel bakım ürünlerinden gıda ürünlerine kadar geniş bir yelpazede indirimler sizleri bekliyor.

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024, 21:22 Güncelleme 12 Ağustos 2024, 21:22
ŞOK indirimli KIRTASİYE ÜRÜNLERİ! 14 Ağustos 2024 ŞOK Aktüel OKUL MALZEMELERİ kataloğu! Çanta, kalemlik, suluk, defter, kalem ucuzluğu... 1

ŞOK marketlerinde yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde büyük kırtasiye indirimi başladı! 14 Ağustos 2024 tarihli ŞOK Aktüel kataloğunda çantadan kalemliğe, defterden suluklara kadar geniş bir yelpazede okul malzemeleri uygun fiyatlarla sunuluyor.

ŞOK indirimli KIRTASİYE ÜRÜNLERİ! 14 Ağustos 2024 ŞOK Aktüel OKUL MALZEMELERİ kataloğu! Çanta, kalemlik, suluk, defter, kalem ucuzluğu... 2

🛋️ Luis Çalışma Masası: 799 TL
🖥️ Beyaz Çalışma Masası: 999 TL
🪑 Lara Çalışma Koltuğu: 1.499 TL

ŞOK indirimli KIRTASİYE ÜRÜNLERİ! 14 Ağustos 2024 ŞOK Aktüel OKUL MALZEMELERİ kataloğu! Çanta, kalemlik, suluk, defter, kalem ucuzluğu... 3

👕 Slazenger Tam Fermuarlı Kapüşonlu Sweatshirt: 459 TL
👖 Slazenger Kadın / Erkek Ribanalı Eşofman Altı: 359 TL
👔 Erkek Modal Kumaş T-Shirt: 229 TL
👟 Kinetix Erkek Spor Ayakkabı: 799 TL

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