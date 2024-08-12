ŞOK indirimli KIRTASİYE ÜRÜNLERİ! 14 Ağustos 2024 ŞOK Aktüel OKUL MALZEMELERİ kataloğu! Çanta, kalemlik, suluk, defter, kalem ucuzluğu...

ŞOK marketlerinde yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde büyük kırtasiye indirimi başladı! 14 Ağustos 2024 tarihli ŞOK Aktüel kataloğunda çantadan kalemliğe, defterden suluklara kadar geniş bir yelpazede okul malzemeleri uygun fiyatlarla sunuluyor.
🛋️ Luis Çalışma Masası: 799 TL
🖥️ Beyaz Çalışma Masası: 999 TL
🪑 Lara Çalışma Koltuğu: 1.499 TL
👕 Slazenger Tam Fermuarlı Kapüşonlu Sweatshirt: 459 TL
👖 Slazenger Kadın / Erkek Ribanalı Eşofman Altı: 359 TL
👔 Erkek Modal Kumaş T-Shirt: 229 TL
👟 Kinetix Erkek Spor Ayakkabı: 799 TL