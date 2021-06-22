ŞOK aktüel ürünler kataloğunda evinizi ve cebinizi serinleten kampanyalar! ŞOK haftanın fırsatları yine dopdolu!

Gündemde yoğun bir şekilde araştırılan ŞOK haftanın fırsatları yine dopdolu. Belirli tarihler arasında birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunan, en çok ziyaret edilen marketler zincirinde yine farklı kategorilerden dikkat çeken indirimler var. Yarın sabah başlayacak olan kampanyayı şimdiden inceleyerek alacaklarını belirlemek isteyen vatandaşlar için güncel ŞOK aktüel ürünlerin listesini haberimizde derledik. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda evinizi ve cebinizi serinleten kampanyalar dikkat çekiyor.

22.06.2021 08:21 - Son Güncelleme: 22.06.2021 08:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





