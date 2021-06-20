ŞOK aktüel fırsatlar için son 2 gün! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda 25 TL üzeri alışverişe fırsatlar! Güncel kampanyalar…

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlanır yayınlanmaz yakından inceleniyor ve alacaklar belirleniyor. Bir süredir devam eden güncel katalogta bazı fırsatlar 22 Haziran'da bazıları da 24 Haziran'da sona erecek. Henüz inceleme fırsatı bulamamış olanlar için ŞOK kataloğu haberimizde derledik ve pek çok üründeki kampanyaları paylaştı. Axxen 50'' Full HD Android Smart Led TV'den Braun Saç ve Sakal Kesme Makinesi'ne, Motorola kulaklıktan Arcatel tablete kadar pek çok kampanya ŞOK marketlerde sizleri bekliyor.