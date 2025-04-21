ŞOK Aktüel 23 Nisan 2025 Kataloğu: "Ne Alırsan 100 TL" kampanyası

ŞOK Market, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel hazırladığı indirimli ürün listesini açıkladı. Çarşamba günü itibarıyla geçerli olacak katalogda çocuklara hitap eden oyuncaklar, bayram atıştırmalıkları ve teknoloji tutkunlarına özel gaming ürünler öne çıkıyor.
NE ALIRSAN 50 TL KAMPANYASI
🧴 KİŞİSEL BAKIM VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ
💧 Garnier C Vitaminli Aydınlatıcı Serum – 199 TL
🍼 Johnson's Bebe Yağı – 99 TL
🌀 Emotion / Blade Deodorant Çeşitleri – 96,90 TL
🧼 Calgon Kireç Önleyici – 109 TL
🧻 Aqua Bambu Tuvalet Kağıdı – 169 TL
⚠️ Hypo Gider Açıcı Çamaşır Suyu – 29,90 TL
🍋 Pril Bulaşık Sıvısı – 57,50 TL
🫧 Pril Bulaşık Sıvısı Limon – 139 TL
🧀 SÜT VE KAHVALTILIK ÜRÜNLER
🧀 Mis Dilimli Tam Yağlı Tost Peyniri – 125 TL
🧀 Mis Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir – 119 TL
🥣 Sütaş / İçim Kaymaksız Yoğurt – 47,50 TL
🥛 Mis Bakraçlık Süt Tam Yağlı – 36,50 TL
🧀 İçim Tam Yağlı Yumuşak Süzme Peynir – 79 TL
🍇 Nar Ekşisi – 69,90 TL
🫓 Uno Anadolu Tandır Lavaş 6'lı – 41,25 TL
🥨 Wasa Original Gevrek – 59,90 TL
🍪 Rapata Leblebili Kurabiye – 54,90 TL
🍨 Carte D'or Selection Dondurma Çeşitleri – 179 TL
🍵 Lipton Sade Yeşil Çay – 39,90 TL
📸 TEKNOLOJİ & OYUNCAKLAR
📷 Gokidy Mini Print Kamera – 1.199 TL
🌙 Dokunmatik Armut / Ördek Gece Lambası – 349 TL
🚀 Astronot Projeksiyon Gece Lambası – 649 TL
🖱️ Rampage X-Jammer Oyuncu Mouse Pad – 159 TL
🎮 Hytech Hy-X6 Story Gaming Mouse – 199 TL
📘 Aile Katılımlı Etkinlik Kitapları – 39,95 TL
🏎️ HotWheels Şampiyonluk Parkuru – 699 TL
👟 Çocuk Terlik Aksesuarlı – 139 TL
🚗 OYUNCAKLAR & ÇOCUK ÜRÜNLERİ
🚙 Gokidy Uzaktan Kumandalı Off-Road Araç – 799 TL
🚜 Gokidy Uzaktan Kumandalı Ekskavatör – 599 TL
🦕 Pilli Hareketli Dinozor – 199 TL
🧸 Aksesuarlı Sevimli Dostlar – 199 TL
🏰 Dollyland Minkie Prensesin Rüya Şatosu – 399 TL
🕹️ Dino Su Oyunu – 50 TL
🩴 CROCS ÜRÜNLERİ
🩴 Crocs Crocband Terlik / Off Court Clog – 1.599 TL
✨ Crocs Classic Stary Glitter Clog – 1.499 TL
🎨 Crocs Baya Marbled Clog – 1.499 TL
🌸 Crocs Isabella Charm Çocuk Sandalet – 1.299 TL
👟 Crocs Baya Terlik – 1.299 TL
✨ Crocs Classic Glitter Çocuk Clog – 1.299 TL
👶 Crocs Classic Çocuk Clog – 999 TL
🏞️ Crocs All Terrain Çocuk Clog – 1.199 TL