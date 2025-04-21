ŞOK Aktüel 23 Nisan 2025 Kataloğu: "Ne Alırsan 100 TL" kampanyası

ŞOK Market, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel hazırladığı indirimli ürün listesini açıkladı. Çarşamba günü itibarıyla geçerli olacak katalogda çocuklara hitap eden oyuncaklar, bayram atıştırmalıkları ve teknoloji tutkunlarına özel gaming ürünler öne çıkıyor.