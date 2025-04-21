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ŞOK Aktüel 23 Nisan 2025 Kataloğu: "Ne Alırsan 100 TL" kampanyası

ŞOK Market'in 23-29 Nisan 2025 tarihli aktüel kataloğu resmen yayınlandı. Bu hafta Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel birçok ürün cazip fiyatlarla raflardaki yerini alıyor. Crocs terliklerden çocuklara özel print kameralara, gaming kulaklıktan temizlik ürünlerine kadar birçok üründe dev indirimler dikkat çekiyor. Ayrıca "Ne alırsan 100 TL" kampanyası da bu hafta ŞOK müşterilerini bekliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Nisan 2025 , 16:21 Güncelleme Tarihi :21 Nisan 2025 , 16:21
ŞOK Aktüel 23 Nisan 2025 Kataloğu: Ne Alırsan 100 TL kampanyası

ŞOK Market, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel hazırladığı indirimli ürün listesini açıkladı. Çarşamba günü itibarıyla geçerli olacak katalogda çocuklara hitap eden oyuncaklar, bayram atıştırmalıkları ve teknoloji tutkunlarına özel gaming ürünler öne çıkıyor.

ŞOK Aktüel 23 Nisan 2025 Kataloğu: Ne Alırsan 100 TL kampanyası

NE ALIRSAN 50 TL KAMPANYASI

🧴 KİŞİSEL BAKIM VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

  • 💧 Garnier C Vitaminli Aydınlatıcı Serum – 199 TL

  • 🍼 Johnson's Bebe Yağı – 99 TL

  • 🌀 Emotion / Blade Deodorant Çeşitleri – 96,90 TL

  • 🧼 Calgon Kireç Önleyici – 109 TL

  • 🧻 Aqua Bambu Tuvalet Kağıdı – 169 TL

  • ⚠️ Hypo Gider Açıcı Çamaşır Suyu – 29,90 TL

  • 🍋 Pril Bulaşık Sıvısı – 57,50 TL

  • 🫧 Pril Bulaşık Sıvısı Limon – 139 TL

ŞOK Aktüel 23 Nisan 2025 Kataloğu: Ne Alırsan 100 TL kampanyası

🧀 SÜT VE KAHVALTILIK ÜRÜNLER

  • 🧀 Mis Dilimli Tam Yağlı Tost Peyniri – 125 TL

  • 🧀 Mis Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir – 119 TL

  • 🥣 Sütaş / İçim Kaymaksız Yoğurt – 47,50 TL

  • 🥛 Mis Bakraçlık Süt Tam Yağlı – 36,50 TL

  • 🧀 İçim Tam Yağlı Yumuşak Süzme Peynir – 79 TL

ŞOK Aktüel 23 Nisan 2025 Kataloğu: Ne Alırsan 100 TL kampanyası

  • 🍇 Nar Ekşisi – 69,90 TL

  • 🫓 Uno Anadolu Tandır Lavaş 6'lı – 41,25 TL

  • 🥨 Wasa Original Gevrek – 59,90 TL

  • 🍪 Rapata Leblebili Kurabiye – 54,90 TL

  • 🍨 Carte D'or Selection Dondurma Çeşitleri – 179 TL

  • 🍵 Lipton Sade Yeşil Çay – 39,90 TL

ŞOK Aktüel 23 Nisan 2025 Kataloğu: Ne Alırsan 100 TL kampanyası

🍫 ATIŞTIRMALIK VE TATLILAR

  • 🍰 Eti Paykek Kakaolu/Mozaik/Meyveli – 39,90 TL

  • 🍫 Ülker Sütlü/Bitter Kare Çikolata – 29,90 TL

  • 🥖 Ülker Sade Çubuk Kraker – 17,50 TL

  • 🥖 Ülker Susamlı Çubuk Kraker – 22,90 TL

  • 🍫 Kinder Delice – 19,90 TL

  • 🍬 Bebeto Cloud Mallow – 39,90 TL

  • 🛍️ Ozmo Ürünlerinde – %25 indirim

ŞOK Aktüel 23 Nisan 2025 Kataloğu: Ne Alırsan 100 TL kampanyası

📸 TEKNOLOJİ & OYUNCAKLAR

  • 📷 Gokidy Mini Print Kamera – 1.199 TL

  • 🌙 Dokunmatik Armut / Ördek Gece Lambası – 349 TL

  • 🚀 Astronot Projeksiyon Gece Lambası – 649 TL

  • 🖱️ Rampage X-Jammer Oyuncu Mouse Pad – 159 TL

ŞOK Aktüel 23 Nisan 2025 Kataloğu: Ne Alırsan 100 TL kampanyası

  • 🎮 Hytech Hy-X6 Story Gaming Mouse – 199 TL

  • 📘 Aile Katılımlı Etkinlik Kitapları – 39,95 TL

  • 🏎️ HotWheels Şampiyonluk Parkuru – 699 TL

  • 👟 Çocuk Terlik Aksesuarlı – 139 TL

ŞOK Aktüel 23 Nisan 2025 Kataloğu: Ne Alırsan 100 TL kampanyası

🚗 OYUNCAKLAR & ÇOCUK ÜRÜNLERİ

  • 🚙 Gokidy Uzaktan Kumandalı Off-Road Araç – 799 TL

  • 🚜 Gokidy Uzaktan Kumandalı Ekskavatör – 599 TL

  • 🦕 Pilli Hareketli Dinozor – 199 TL

  • 🧸 Aksesuarlı Sevimli Dostlar – 199 TL

  • 🏰 Dollyland Minkie Prensesin Rüya Şatosu – 399 TL

  • 🕹️ Dino Su Oyunu – 50 TL

ŞOK Aktüel 23 Nisan 2025 Kataloğu: Ne Alırsan 100 TL kampanyası

🩴 CROCS ÜRÜNLERİ

  • 🩴 Crocs Crocband Terlik / Off Court Clog – 1.599 TL

  • ✨ Crocs Classic Stary Glitter Clog – 1.499 TL

  • 🎨 Crocs Baya Marbled Clog – 1.499 TL

  • 🌸 Crocs Isabella Charm Çocuk Sandalet – 1.299 TL

  • 👟 Crocs Baya Terlik – 1.299 TL

  • ✨ Crocs Classic Glitter Çocuk Clog – 1.299 TL

  • 👶 Crocs Classic Çocuk Clog – 999 TL

  • 🏞️ Crocs All Terrain Çocuk Clog – 1.199 TL

ŞOK Aktüel 23 Nisan 2025 Kataloğu: Ne Alırsan 100 TL kampanyası

NE ALIRSAN 100 TL KAMPANYASI

ŞOK Aktüel 23 Nisan 2025 Kataloğu: Ne Alırsan 100 TL kampanyası

Fotoğraflar: ŞOK