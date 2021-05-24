Bakanlık en az lise mezunu 45 personel alımı yapıyor! Başvurular başladı: Memur, avukat, emlakçı, şoför, mimar, güvenlik...
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından merkezi Kapadokya alanı sınırları içinde bulunan Kapadokya Alan Başkanlığı'na personel alımı yapılacağı duyuruldu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, çeşitli kadrolara 45 kişilik personel alımı yapıldığı belirtildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı farklı kadrolarda lise, ön lisans ve lisans mezunu kamu personeli alımı yapacağını ifade etti. İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı başvuru şartları, başvuru şekli ve kontenjanlar!
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Merkezi Kapadokya Alanı sınırları içinde bulunan Kapadokya Alan Başkanlığı'na personel alımı yapılacağı duyuruldu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, çeşitli kadrolara 45 kişilik personel alımı yapıldığı belirtildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı farklı kadrolarda lise, ön lisans ve lisans mezunu kamu personeli alımı yapacağını ifade etti. İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı başvuru şartları, başvuru şekli ve kontenjanlar!
ONLİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvurular, online alınacak. Başvuru işlemlerine ilişkin yapılan açıklamada, "Başvurular dijital ortamda 20/05/2021- 04/06/2021 tarihleri arasında alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir" denilirken, başvuru yapacak adaylarda aranacak genel şartlar ile kontenjan dağılımı aşağıdaki gibi sıralandı.