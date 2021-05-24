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Bakanlık en az lise mezunu 45 personel alımı yapıyor! Başvurular başladı: Memur, avukat, emlakçı, şoför, mimar, güvenlik...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından merkezi Kapadokya alanı sınırları içinde bulunan Kapadokya Alan Başkanlığı'na personel alımı yapılacağı duyuruldu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, çeşitli kadrolara 45 kişilik personel alımı yapıldığı belirtildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı farklı kadrolarda lise, ön lisans ve lisans mezunu kamu personeli alımı yapacağını ifade etti. İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı başvuru şartları, başvuru şekli ve kontenjanlar!

24.05.2021 16:20 - Son Güncelleme: 24.05.2021 16:20
Şoför, Sekreter, Memur, Teknisyen, Evrak Görevlisi, Temizlikçi, Uzman , İç Denetçi ve Avukat Alınacak! İşte Başvuru Şartları ve Tarihleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Merkezi Kapadokya Alanı sınırları içinde bulunan Kapadokya Alan Başkanlığı'na personel alımı yapılacağı duyuruldu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, çeşitli kadrolara 45 kişilik personel alımı yapıldığı belirtildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı farklı kadrolarda lise, ön lisans ve lisans mezunu kamu personeli alımı yapacağını ifade etti. İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı başvuru şartları, başvuru şekli ve kontenjanlar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şoför, Sekreter, Memur, Teknisyen, Evrak Görevlisi, Temizlikçi, Uzman , İç Denetçi ve Avukat Alınacak! İşte Başvuru Şartları ve Tarihleri

KAÇ KİŞİLİK PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

Kapadokya Alan Başkanlığı'na 35 yaşını bitirmemiş, KPSS ve diğer genel-özel şartları yerine getiren adaylardan 45 personel alınacak.

Şoför, Sekreter, Memur, Teknisyen, Evrak Görevlisi, Temizlikçi, Uzman , İç Denetçi ve Avukat Alınacak! İşte Başvuru Şartları ve Tarihleri

SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Şoför, Temizlikçi, Memur, Sekreter, Evrak Görevlisi, İç Denetçi, Teknisyen gibi unvanlarda alım yapılacak. Başvurular 4 Haziran'a kadar devam edecek.

Şoför, Sekreter, Memur, Teknisyen, Evrak Görevlisi, Temizlikçi, Uzman , İç Denetçi ve Avukat Alınacak! İşte Başvuru Şartları ve Tarihleri

ONLİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, online alınacak. Başvuru işlemlerine ilişkin yapılan açıklamada, "Başvurular dijital ortamda 20/05/2021- 04/06/2021 tarihleri arasında alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir" denilirken, başvuru yapacak adaylarda aranacak genel şartlar ile kontenjan dağılımı aşağıdaki gibi sıralandı.

Şoför, Sekreter, Memur, Teknisyen, Evrak Görevlisi, Temizlikçi, Uzman , İç Denetçi ve Avukat Alınacak! İşte Başvuru Şartları ve Tarihleri

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELERDİR?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (3) numaralı alt bendi dışındaki alt bentlerinde belirtilen genel şartları taşımaları, son başvuru tarihi itibarıyla özel şartlarda belirtilen bölümlerden mezun olmaları,