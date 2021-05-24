Bakanlık en az lise mezunu 45 personel alımı yapıyor! Başvurular başladı: Memur, avukat, emlakçı, şoför, mimar, güvenlik...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Merkezi Kapadokya Alanı sınırları içinde bulunan Kapadokya Alan Başkanlığı'na personel alımı yapılacağı duyuruldu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, çeşitli kadrolara 45 kişilik personel alımı yapıldığı belirtildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı farklı kadrolarda lise, ön lisans ve lisans mezunu kamu personeli alımı yapacağını ifade etti. İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı başvuru şartları, başvuru şekli ve kontenjanlar!