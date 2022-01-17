Sınavsız KPSS’siz kura ile işçi alınacak! Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır? İşte şartları...

Sağlık Bakanlığı sınavsız kura ile 10 bin işçi alımı ne zaman, kimler başvuru yapabilir? Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kadro dağılımı nasıl? soruları gündemde sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. İş arayan pek çok kişi gözlerini Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımına çevirdi. Alımların sınavsız oluşu vatandaşları sevindirdi. Sadece kura ile Bakanlık bünyesine sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek. Tüm detaylar belli oldu. İşte merak edilen soruların yanıtları...