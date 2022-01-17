Sınavsız KPSS'siz kura ile işçi alınacak! Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır? İşte şartları...
Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Karar resmi gazetede yayımlandı. Bakanlık bünyesinde çalışmak isteyen binlerce kişi de başvurular hakkında detayları araştırmaya koyuldu. Alımlar sınavsız ve kura yöntemiyle noter huzurunda gerçekleştirilecek. Yani 10 bin işçi alımında adaylar sınavsız olarak kura ile seçilecek. Temizlik görevlisi, güvenlik ve koruma personeli, bakım ve onarım hizmetleri ile diğer hizmetlerde çalışmak isteyen binlerce aday Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? sorularına yanıt arıyor. İşte Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı hakkında tüm bilgiler...
Sağlık Bakanlığı sınavsız kura ile 10 bin işçi alımı ne zaman, kimler başvuru yapabilir? Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kadro dağılımı nasıl? soruları gündemde sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. İş arayan pek çok kişi gözlerini Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımına çevirdi. Alımların sınavsız oluşu vatandaşları sevindirdi. Sadece kura ile Bakanlık bünyesine sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek. Tüm detaylar belli oldu. İşte merak edilen soruların yanıtları...
SAĞLIK BAKANLIĞI SINAVSIZ KURA İLE 10 BİN İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
Sağlık Bakanlığına temizlik personeli, güvenlik ve koruma görevlisi, bakım - onarımda çalışacak işçiler ve diğer meslek kollarından toplamda 10 bin sürekli işçi alınacak. Alımlar sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter huzurunda kurayla yapılacak.
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 29/6/2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe geçici 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici 10 uncu madde eklenmiştir.