Şimdi rakamlara bakın! 65 yaş aylığı, aile destek, dul ve yetim, engelli, evde bakım maaşına zam!

Temmuz ayında milyonlarca memurun geliri artacak. Yapılan Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 25.48 olarak beklenmesiyle birlikte, memurlara yapılacak zam oranı yüzde 20.02'yi bulacak. Bu artış, memur emeklilerinden özel sektör çalışanlarına, gençlerin bedelli askerlik ücretinden sosyal destek ödemelerine kadar geniş bir kesimi etkileyecek.
MEMURLAR, MEMUR EMEKLİLERİ: En düşük maaş memurlarda 32 bin 860 liradan 39 bin 439 liraya, memur emeklilerinde 14 bin 741 liradan 17 bin 692 liraya yükselecek.
AİLE YARDIMI: Memurlara çalışmayan eş için her ay verilen yardım bin 729 liradan 2 bin 75 liraya çıkacak. Çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 380,44 liradan 456,60 liraya, 6 yaş üstü için 190,22 liradan 228,30 liraya yükselecek.