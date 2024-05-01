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Şimdi rakamlara bakın! 65 yaş aylığı, aile destek, dul ve yetim, engelli, evde bakım maaşına zam!

Temmuz ayıyla birlikte memurların maaşlarındaki artış, sadece memur emeklilerini değil, sosyal yardımları ve özel sektör çalışanlarının tazminatlarından bedelli askerlik ücretine kadar geniş bir kesimi etkileyecek. Bu artışa dair ipuçları gelmeye başladı. Peki, temmuzda 65 yaş aylığı, aile destek, dul ve yetim, evde bakım, engelli maaşı ne kadar olacak? Sosyal yardımlara ne kadar zam gelecek? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 01 Mayıs 2024, 14:33 Güncelleme 01 Mayıs 2024, 14:34
Şimdi rakamlara bakın! 65 yaş aylığı, aile destek, dul ve yetim, engelli, evde bakım maaşına zam! 1

Temmuz ayında milyonlarca memurun geliri artacak. Yapılan Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 25.48 olarak beklenmesiyle birlikte, memurlara yapılacak zam oranı yüzde 20.02'yi bulacak. Bu artış, memur emeklilerinden özel sektör çalışanlarına, gençlerin bedelli askerlik ücretinden sosyal destek ödemelerine kadar geniş bir kesimi etkileyecek.

Şimdi rakamlara bakın! 65 yaş aylığı, aile destek, dul ve yetim, engelli, evde bakım maaşına zam! 2

MEMURLAR, MEMUR EMEKLİLERİ: En düşük maaş memurlarda 32 bin 860 liradan 39 bin 439 liraya, memur emeklilerinde 14 bin 741 liradan 17 bin 692 liraya yükselecek.

Şimdi rakamlara bakın! 65 yaş aylığı, aile destek, dul ve yetim, engelli, evde bakım maaşına zam! 3

AİLE YARDIMI: Memurlara çalışmayan eş için her ay verilen yardım bin 729 liradan 2 bin 75 liraya çıkacak. Çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 380,44 liradan 456,60 liraya, 6 yaş üstü için 190,22 liradan 228,30 liraya yükselecek.

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