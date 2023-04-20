RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Şimdi kontrol edin süresi var çekmeyenin parası yanıyor! Yapmayan bin pişman olur! E-devlette birikmiş para olabilir

Şimdi kontrol edin süresi var çekmeyenin parası yanıyor! Yapmayan bin pişman olur! E-devlette birikmiş para olabilir

E-Devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından vatandaşların hizmetlerini daha hızlı ve etkili bir şekilde alabilmeleri için kurulan bir platformdur. E-Devlet'in birçok farklı hizmeti mevcuttur ve bunlardan biri de birikmiş para sorgulama işlemidir. Birikmiş para sorgulama işlemi yaparak, adınıza yapılan ödemelerin hesabınızda birikmiş olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

takvim.com.tr
20.04.2023 14:17 - Son Güncelleme: 20.04.2023 14:17
Şimdi kontrol edin süresi var çekmeyenin parası yanıyor! Yapmayan bin pişman olur! E-devlette birikmiş para olabilir

Birikmiş para, çeşitli nedenlerle ödenen ancak hesaba aktarılmayan, zamanında çekilmeyen veya yanlış hesaba yatırılan para anlamına gelir.

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Şimdi kontrol edin süresi var çekmeyenin parası yanıyor! Yapmayan bin pişman olur! E-devlette birikmiş para olabilir

Örneğin, SGK tarafından yapılan ödemeler e-Devlet üzerinden yapılmaktadır ve bu ödemeler adınıza yatırıldıysa hesabınızda birikmiş olabilir.

Şimdi kontrol edin süresi var çekmeyenin parası yanıyor! Yapmayan bin pişman olur! E-devlette birikmiş para olabilir

Ayrıca, mahkeme kararları sonucunda ödenen tazminatlar, emekli maaşı, doğum parası, süt parası gibi ödemeler de e-Devlet üzerinde birikmiş olabilir.

Şimdi kontrol edin süresi var çekmeyenin parası yanıyor! Yapmayan bin pişman olur! E-devlette birikmiş para olabilir

E-Devlet'te Birikmiş Para Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

E-Devlet üzerinde birikmiş para sorgulama işlemi oldukça basit ve hızlıdır. İşlemleri gerçekleştirmek için bir E-Devlet şifresine ihtiyacınız olacaktır. Şifrenizi almak için PTT şubelerine giderek veya e-Devlet üzerinden online olarak başvuru yapabilirsiniz.

Şimdi kontrol edin süresi var çekmeyenin parası yanıyor! Yapmayan bin pişman olur! E-devlette birikmiş para olabilir

E-Devlet üzerinde birikmiş para sorgulama işlemi yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

E-Devlet sistemine giriş yapın.

"Şahıs Ödemeleri" yazarak arama bölümünde arama yapın.

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