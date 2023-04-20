Şimdi kontrol edin süresi var çekmeyenin parası yanıyor! Yapmayan bin pişman olur! E-devlette birikmiş para olabilir

E-Devlet'te Birikmiş Para Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

E-Devlet üzerinde birikmiş para sorgulama işlemi oldukça basit ve hızlıdır. İşlemleri gerçekleştirmek için bir E-Devlet şifresine ihtiyacınız olacaktır. Şifrenizi almak için PTT şubelerine giderek veya e-Devlet üzerinden online olarak başvuru yapabilirsiniz.