🚭Sigara zammı geri çekilecek mi?📌Winston, Marlboro, Parliament, Kent sigara zammı geri mi alındı, iptal mi oldu? MART 2022 JTİ-BAT- Philip Morris güncel fiyat listesi!

Mart 2022 Sigara fiyatlarıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri ve yapılan açıklamalar arama motorları üzerinden büyük bir heyecanla araştırılıyor. Son olarak bazı markalara 2 TL zam geldi. Öte yandan sosyal medyada yapılan zamların iptal edildiği de konuşulmaya başlandı. Tiryakiler bu kapsamda sigara firmalarının bir açıklama yapıp yapmadığını öğrenmek istiyor. Peki, 14 Mart 2022 sigaraya zam var mı? Sigara zammı geri çekilecek mi? Winston, Marlboro, Parliament, Kent sigara zammı iptal mi oldu? İşte detaylar!