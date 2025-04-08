Sıfır faizli kredi kampanyaları yenilendi! Ayda 5000 TL ödeme ile 0 faizli kredi fırsatı

Akbank, mobil uygulama üzerinden uzaktan müşteri olan yeni kullanıcılarına toplamda 55.000 TL'ye kadar sıfır faizli kredi fırsatı sunuyor.
💸 AKBANK'TAN YENİ MÜŞTERİLERE 55.000 TL %0 FAİZ FIRSATI!
Akbank, 2025 yılına özel olarak yeni müşterilerine kaçırılmayacak bir kampanya sunuyor! Akbank Mobil uygulaması üzerinden "Akbanklı olmak istiyorum" adımıyla uzaktan müşteri olanlar, 30.000 TL'ye kadar 6 ay vadeli %0 faizli ihtiyaç kredisi ve 25.000 TL'ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli taksitli avans fırsatından yararlanabiliyor. Kampanya kapsamında ayda yalnızca 5.000 TL ödeme ile sıfır faizli kredi kullanmak mümkün!
📌 KAMPANYA DETAYLARI
24 Şubat 2025 – 13 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerlidir.
👤 KİMLER FAYDALANABİLİR?
Akbank Mobil uygulamasını indirip "Akbanklı olmak istiyorum" adımıyla ilk kez uzaktan müşteri olan bireyler.
Ayrıca Akbank'ta inaktif (pasif) statüde olup son 1 aydır herhangi bir ürün/hizmet kullanmayan kişiler de kampanyaya katılabilir.
🧾 KAMPANYA İÇERİĞİ:
Vade: 6 ay
Aylık ödeme: Yaklaşık 5.000 TL
Hayat sigortalı olması şarttır.
Kredi tahsis ücreti: 172,50 TL (BSMV dahil)
Hayat sigortası primi: 627,37 TL (35 yaş örnek)
Vade: 2 veya 3 ay
Şart: İlk defa Axess veya Wings kart sahibi olunması
Başvuru: 1 Nisan – 30 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılmalı
Kullanım süresi: En geç 31 Mayıs 2025'e kadar
|Kredi Tutarı
|Aylık Taksit
|Vade
|Toplam Geri Ödeme
|Faiz Oranı
|30.000 TL
|5.000 TL
|6 Ay
|30.172,50 TL
|%0
65 yaş üstü bireyler, vade ile yaş toplamı 65'i aşarsa sigortalı kredi kullanamaz.
Kredi notu, gelir durumu, borçluluk oranı gibi faktörlere göre banka onay vermeyebilir.
Her müşteri kampanyadan yalnızca bir kez faydalanabilir.
Fotoğraflar: Akbank, AA