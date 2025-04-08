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Sıfır faizli kredi kampanyaları yenilendi! Ayda 5000 TL ödeme ile 0 faizli kredi fırsatı

Akbank, yeni müşterilerine özel kaçırılmayacak bir kampanya sunuyor. Akbank Mobil üzerinden müşteri olanlar, toplamda 30.000 TL ihtiyaç kredisi ve 25.000 TL taksitli avans olmak üzere 55.000 TL'ye kadar %0 faiz avantajıyla finansman kullanabiliyor.

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Giriş Tarihi :08 Nisan 2025 , 22:53 Güncelleme Tarihi :08 Nisan 2025 , 22:53
Sıfır faizli kredi kampanyaları yenilendi! Ayda 5000 TL ödeme ile 0 faizli kredi fırsatı

Akbank, mobil uygulama üzerinden uzaktan müşteri olan yeni kullanıcılarına toplamda 55.000 TL'ye kadar sıfır faizli kredi fırsatı sunuyor.

Sıfır faizli kredi kampanyaları yenilendi! Ayda 5000 TL ödeme ile 0 faizli kredi fırsatı

💸 AKBANK'TAN YENİ MÜŞTERİLERE 55.000 TL %0 FAİZ FIRSATI!

Akbank, 2025 yılına özel olarak yeni müşterilerine kaçırılmayacak bir kampanya sunuyor! Akbank Mobil uygulaması üzerinden "Akbanklı olmak istiyorum" adımıyla uzaktan müşteri olanlar, 30.000 TL'ye kadar 6 ay vadeli %0 faizli ihtiyaç kredisi ve 25.000 TL'ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli taksitli avans fırsatından yararlanabiliyor. Kampanya kapsamında ayda yalnızca 5.000 TL ödeme ile sıfır faizli kredi kullanmak mümkün!

Sıfır faizli kredi kampanyaları yenilendi! Ayda 5000 TL ödeme ile 0 faizli kredi fırsatı

📌 KAMPANYA DETAYLARI

🗓 Kampanya Tarihleri:

  • 24 Şubat 2025 – 13 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerlidir.

Sıfır faizli kredi kampanyaları yenilendi! Ayda 5000 TL ödeme ile 0 faizli kredi fırsatı

👤 KİMLER FAYDALANABİLİR?

  • Akbank Mobil uygulamasını indirip "Akbanklı olmak istiyorum" adımıyla ilk kez uzaktan müşteri olan bireyler.

  • Ayrıca Akbank'ta inaktif (pasif) statüde olup son 1 aydır herhangi bir ürün/hizmet kullanmayan kişiler de kampanyaya katılabilir.

Sıfır faizli kredi kampanyaları yenilendi! Ayda 5000 TL ödeme ile 0 faizli kredi fırsatı

🧾 KAMPANYA İÇERİĞİ:

30.000 TL %0 Faizli İhtiyaç Kredisi

  • Vade: 6 ay

  • Aylık ödeme: Yaklaşık 5.000 TL

  • Hayat sigortalı olması şarttır.

  • Kredi tahsis ücreti: 172,50 TL (BSMV dahil)

  • Hayat sigortası primi: 627,37 TL (35 yaş örnek)

Sıfır faizli kredi kampanyaları yenilendi! Ayda 5000 TL ödeme ile 0 faizli kredi fırsatı

25.000 TL %0 Faizli Taksitli Avans

  • Vade: 2 veya 3 ay

  • Şart: İlk defa Axess veya Wings kart sahibi olunması

  • Başvuru: 1 Nisan – 30 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılmalı

  • Kullanım süresi: En geç 31 Mayıs 2025'e kadar

Sıfır faizli kredi kampanyaları yenilendi! Ayda 5000 TL ödeme ile 0 faizli kredi fırsatı

🧮 Örnek Ödeme Planı (Hayat Sigortalı)

Kredi Tutarı Aylık Taksit Vade Toplam Geri Ödeme Faiz Oranı
30.000 TL 5.000 TL 6 Ay 30.172,50 TL %0

❗Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • 65 yaş üstü bireyler, vade ile yaş toplamı 65'i aşarsa sigortalı kredi kullanamaz.

  • Kredi notu, gelir durumu, borçluluk oranı gibi faktörlere göre banka onay vermeyebilir.

  • Her müşteri kampanyadan yalnızca bir kez faydalanabilir.

Fotoğraflar: Akbank, AA