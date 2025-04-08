Sıfır faizli kredi kampanyaları yenilendi! Ayda 5000 TL ödeme ile 0 faizli kredi fırsatı

💸 AKBANK'TAN YENİ MÜŞTERİLERE 55.000 TL %0 FAİZ FIRSATI!

Akbank, 2025 yılına özel olarak yeni müşterilerine kaçırılmayacak bir kampanya sunuyor! Akbank Mobil uygulaması üzerinden "Akbanklı olmak istiyorum" adımıyla uzaktan müşteri olanlar, 30.000 TL'ye kadar 6 ay vadeli %0 faizli ihtiyaç kredisi ve 25.000 TL'ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli taksitli avans fırsatından yararlanabiliyor. Kampanya kapsamında ayda yalnızca 5.000 TL ödeme ile sıfır faizli kredi kullanmak mümkün!