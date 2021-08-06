Sıfır araçta 60 bin TL indirim ve 2022'ye kadar taksit erteleme avantajı! Renault ve Dacia'dan ağustosa özel hayallere sığmayacak kampanya!
Ağustos ayına özel sıfır araç kampanyaları hakkında araştırmalar yeni ayla birlikte hız kazanmaya başladı. Otomobil devlerinden Renault ve Dacia ağustos ayına özel yeni fiyatları ve kampanyaları duyurdu. Renault, ağustos ayının sonuna kadar 12 ay vade ve sıfır faiz avantajlı 60 bin TL kredi kampanyası başlattı. Renault bu kampanyayı en çok satan markalardan olan 2021 model Clio, Taliant ve Megane için uygulamaya başladı. Dacia ise 2021 Ağustos ayı sıfır araç modellerinin yeni ve güncel fiyat listesini paylaştı. Listeye göre Dacia Ağustos ayında fiyatlara zam yapmadı. İşte Renault ve Dacia Ağustos ayı kampanları!
Sıfır araçta 60 bin TL indirim ve 2022'ye kadar taksit erteleme avantajı! Ağustos ayının ilk günleriyle birlike otomobil markaları yeni kampanyaları tek tek duyurmaya başladı. Bazı markalar yeni kampanyalarında indirime gidip vadeyi uzatırken bazıları ise taksit ödemelerini 2022 yılına ertelediğini duyurdu. Otomobil devlerinden Renault ve Dacia ağustos ayına özel yeni fiyatları ve kampanyaları revaç görüyor. İşte Renault ve Dacia Ağustos ayı kampanları!
Sıfır Faiz 12 Ay Vade ve 60 Bin TL Kredi Fırsatı İle Yeni Taliant!
Renault'un 2021 model Yeni Taliant Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg paketinde Sıfır Faiz 12 Ay Vade ve 60 Bin TL'ye kadar kredi imkanı sunuluyor. Kampanya stoklarla sınırlı olmanın yanı sıra 31 Ağustos 2021 tarihine kadar geçerli olacak.
Kampanya detayları;
Renault Finans'tan kredi kullanılması durumunda geçerli olan ilgili kampanya, sınırlı sayıdaki 2021 model Yeni Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg otomobilinin perakende satın alımında uygulanan 232.000 TL'lik fiyat ile geçerlidir. Kampanyada, 172.000 TL peşinat, 60.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faiz oranı ile aylık ödeme 5.067 TL'dir.
Finansman kampanyaları anlaşmalı finans kuruluşunun şartlarına bağlıdır. Kampanyalı faiz oranları Maxxi Kredi Koruma Sigortasıyla (Kredi Koruma Sigortası) ile birlikte geçerlidir. Maxxi Koruma ürününün satın alınmadığı durumda, anlaşmalı finans kuruluşunun baz faiz oranı uygulanır. Finansman kampanyaları birleştirilemez. Kredi tahsis ücretleri kredi bedeline dahil değildir. Faiz oranı ve maliyet oranları, kullanılacak kredi tutarı ve vadeye göre değişmektedir.