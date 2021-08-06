Sıfır araçta 60 bin TL indirim ve 2022’ye kadar taksit erteleme avantajı! Renault ve Dacia’dan ağustosa özel hayallere sığmayacak kampanya!

Sıfır araçta 60 bin TL indirim ve 2022'ye kadar taksit erteleme avantajı! Ağustos ayının ilk günleriyle birlike otomobil markaları yeni kampanyaları tek tek duyurmaya başladı. Bazı markalar yeni kampanyalarında indirime gidip vadeyi uzatırken bazıları ise taksit ödemelerini 2022 yılına ertelediğini duyurdu. Otomobil devlerinden Renault ve Dacia ağustos ayına özel yeni fiyatları ve kampanyaları revaç görüyor. İşte Renault ve Dacia Ağustos ayı kampanları!