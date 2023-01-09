SGK’dan yeni düzenleme! 5 ve 6 yıl erken emekli olma fırsatı geldi! İşte 3600 ve 5400 prim günü ile erken emeklilik formülü

Son dönemde kadınların iş aleminde daha çok yer alması amacıyla hem devlet hem de özel sektör hummalı bir çalışma yürütüyor. Çünkü iş gücüne katılanların yalnızca üçte biri kadın. Oysa ilerlemiş ülkelerde kadınların payı daha çok. Kadınların sorumluluğu çok.