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Haberler Ekonomi SGK'dan yeni düzenleme! 5 ve 6 yıl erken emekli olma fırsatı geldi! İşte 3600 ve 5400 prim günü ile erken emeklilik formülü

SGK'dan yeni düzenleme! 5 ve 6 yıl erken emekli olma fırsatı geldi! İşte 3600 ve 5400 prim günü ile erken emeklilik formülü

Senelerce bir sektörde mesai harcadıktan sonra emekli olabilmek herkesin hayali. Erken emeklilik ise milyonlarca çalışanın en merak ettiği konuların başında geliyor. Erken emekli olmanın fikri dahi hoş. Bir düşünün, belirlediğiniz vakitten daha evvel emekli olsanız ne kadar da iyi olur değil mi? Bu anlamda SGK bazı özel hallarda çalışanların erken emekli olabilmelerine imkân tanınıyor. Bunlardan birisi de çalışma yaşamından dolayı erken yaşlanma halinin gerçekleşmesidir. SGK düzeninde bu durumda olan çalışanlar erkenden emekli edilerek hemen maaşa bağlanıyorlar.

takvim.com.tr
09.01.2023 16:11 - Son Güncelleme: 09.01.2023 16:12
SGK’dan yeni düzenleme! 5 ve 6 yıl erken emekli olma fırsatı geldi! İşte 3600 ve 5400 prim günü ile erken emeklilik formülü

Çalışanlar birtakım özel hallerde erken emekli olma imkanlarını araştırıyorlar. SGK'nın sisteminde çalışanlara 5 ve 6 sene erken emekli olma olanağı veriliyor.

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SGK’dan yeni düzenleme! 5 ve 6 yıl erken emekli olma fırsatı geldi! İşte 3600 ve 5400 prim günü ile erken emeklilik formülü

Son dönemde kadınların iş aleminde daha çok yer alması amacıyla hem devlet hem de özel sektör hummalı bir çalışma yürütüyor. Çünkü iş gücüne katılanların yalnızca üçte biri kadın. Oysa ilerlemiş ülkelerde kadınların payı daha çok. Kadınların sorumluluğu çok.

SGK’dan yeni düzenleme! 5 ve 6 yıl erken emekli olma fırsatı geldi! İşte 3600 ve 5400 prim günü ile erken emeklilik formülü

Sigortada kaydı olmasa da ev kadınlarının fazlası aile bütçesine destek olmak amacıyla çalışıyor. Erkek vatandaşlar uzun vakit gerçekleştirdikleri ve prim ödemesi aldıkları askerlik vakitleri yardımıyla erken emekli olabiliyor.

SGK’dan yeni düzenleme! 5 ve 6 yıl erken emekli olma fırsatı geldi! İşte 3600 ve 5400 prim günü ile erken emeklilik formülü

5 Ve 6 Yıl Erken Emekli Olun

Erken yaşlanma ile 4/1 – (a), 4/1 – (b) ve 4/1 – c kapsamındaki çalışanların emekli olabilecekleri bildirildi. Bu normal çalışan sigortalılar amacıyla hem yaş hem de prim avantajını yanında getiriyor.

SGK’dan yeni düzenleme! 5 ve 6 yıl erken emekli olma fırsatı geldi! İşte 3600 ve 5400 prim günü ile erken emeklilik formülü

1999 senesinde ilk defa SSK'lı olan bir çalışan 60 yaşında ve 7.000 günle emekli olabilmektedir. Fakat erken yaşlanmanın belirlenmesi halinde aynı çalışan 55 yaşında ve 5400 gün primle emekli olabilecekler. Bu da 5 senelik bir erken emeklilik manasına geliyor.

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