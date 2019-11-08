SGK'dan prim iadesi alma şartları neler? SGK'dan prim iadesi nasıl alınır?

Emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaş, yaş ve prim şartlarını tamamlamak için çalışıyor. Ancak bu şartları tamamlamak bazen mümkün olmuyor. Belirli bazı şartları taşıyanlar SGK'ya ödedikleri primleri geri iade alabiliyor. Yaş şartını yerine getirip de prim sayısını dolduramayan vatandaşlar isterse SGK'dan primlerini talep edebiliyor. Ayrıca yüksek maaşa sahip olan ve birden fazla yerde çalışanlar da bu imkandan yararlanabiliyor. Peki SGK'dan prim iadesi nasıl talep edilir? Kimler SGK'dan primlerini iade alabilir? İşte SGK'dan prim iadesi alma şartları...

08.11.2019 15:29 - Son Güncelleme: 08.11.2019 15:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





