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SGK'dan prim iadesi alma şartları neler? SGK'dan prim iadesi nasıl alınır?

Emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaş, yaş ve prim şartlarını tamamlamak için çalışıyor. Ancak bu şartları tamamlamak bazen mümkün olmuyor. Belirli bazı şartları taşıyanlar SGK'ya ödedikleri primleri geri iade alabiliyor. Yaş şartını yerine getirip de prim sayısını dolduramayan vatandaşlar isterse SGK'dan primlerini talep edebiliyor. Ayrıca yüksek maaşa sahip olan ve birden fazla yerde çalışanlar da bu imkandan yararlanabiliyor. Peki SGK'dan prim iadesi nasıl talep edilir? Kimler SGK'dan primlerini iade alabilir? İşte SGK'dan prim iadesi alma şartları...

08.11.2019 15:29 - Son Güncelleme: 08.11.2019 15:29
SGK'dan prim iadesi alma şartları neler? SGK'dan prim iadesi nasıl alınır?

Sigorta primlerinin iadesi, okuyucuların merak ettiği konuların başında geliyor. Kimileri, emekli olamadığından, yatırdığı primleri geri alıp alamayacağını soruyor, kimileri primlerini geri almak istediğini belirtiyor, kimileri de fazla ödediği primlerin iade edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

SGK'dan prim iadesi alma şartları neler? SGK'dan prim iadesi nasıl alınır?

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) prim iadesi talep edilebilir, SGK da prim iadesi yapabilir. Tabii bunun belli şartları var.

SGK'dan prim iadesi alma şartları neler? SGK'dan prim iadesi nasıl alınır?

Öncelikle şunu belirtelim, '10 yıl prim ödedim, geri almak istiyorum' diye bir şey söz konusu değil. Çünkü sosyal güvenlik mevzuatı, çalışanların istediği zaman primlerini iade almalarına imkan tanımıyor.

SGK'dan prim iadesi alma şartları neler? SGK'dan prim iadesi nasıl alınır?

Belirttiğim gibi, prim iadesi için belli şartların oluşması gerekiyor. Birincisi, emeklilikle ilgili. Emekli olamayanlar primlerini iade alabilir ki, buna toptan ödeme deniyor.

SGK'dan prim iadesi alma şartları neler? SGK'dan prim iadesi nasıl alınır?

Malum, emeklilik için üç şartın yerine getirilmesi gerekiyor; belirli bir yaşı tamamlamak, belirli bir süre SGK'ya prim ödemiş olmak ve belirli süre sigortalı çalışmak. Bu üç şartı yerine getiren emekli olabiliyor ve emekli aylığı almaya hak kazanıyor.

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