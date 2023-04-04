RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi SGK'dan 5 yıl şartıyla 13.050 TL para yardımı! Zaman aşımına uğramadan paranızı çekin! Dilekçeyi teslim edene 12 ay boyunca yatacak!

SGK'dan 5 yıl şartıyla 13.050 TL para yardımı! Zaman aşımına uğramadan paranızı çekin! Dilekçeyi teslim edene 12 ay boyunca yatacak!

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun vatandaşlara sunduğu destek ödemeleri merak konusu oluyor. SGK tarafından sigortalının ailesine bazı durumlarda maaş bağlanıyor. Ancak maaş bağlanması için bazı şartlara uyulması gerekiyor. Hak sahipleri arasında sigortalının eşi ve çocuklarının yanında annesi ve babası da yer alıyor. Detaylı bilgi almak için SGK'nın resmi internet sitesini ziyaret edebilir veya SGK müdürlüklerine başvurabilirsiniz.

takvim.com.tr
04.04.2023 16:20 - Son Güncelleme: 04.04.2023 16:33
SGK’dan 5 yıl şartıyla 13.050 TL para yardımı! Zaman aşımına uğramadan paranızı çekin! Dilekçeyi teslim edene 12 ay boyunca yatacak!

SGK'dan 5 yıl şartıyla 13.050 TL para yardımı! Zaman aşımına uğramadan paranızı çekin. Dilekçeyi teslim edene 12 ay boyunca yatacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Türkiye'deki sigortalı kişilere ve hak sahiplerine önemli destekler sağlıyor. SGK tarafından emeklilik hakkı kazananlara maaş bağlarken hayatını kaybeden emeklilerin ailesinin mağduriyet yaşamaması adına eşine ve çocuğuna bazı koşullarda maaş ödemesi yapıyor.

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SGK’dan 5 yıl şartıyla 13.050 TL para yardımı! Zaman aşımına uğramadan paranızı çekin! Dilekçeyi teslim edene 12 ay boyunca yatacak!

5 YIL ŞARTI VAR

Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için;

SGK’dan 5 yıl şartıyla 13.050 TL para yardımı! Zaman aşımına uğramadan paranızı çekin! Dilekçeyi teslim edene 12 ay boyunca yatacak!

En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya,

SGK’dan 5 yıl şartıyla 13.050 TL para yardımı! Zaman aşımına uğramadan paranızı çekin! Dilekçeyi teslim edene 12 ay boyunca yatacak!

4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş, olması şartıyla ölüm aylığı bağlanır.

SGK’dan 5 yıl şartıyla 13.050 TL para yardımı! Zaman aşımına uğramadan paranızı çekin! Dilekçeyi teslim edene 12 ay boyunca yatacak!

Malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemleri tamamlanmamış,

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