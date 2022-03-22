SGK tek tek açıkladı! 4A, 4B, 4C sigortalılar dikkat! 10 yıl sigorta + 1800 prim günü dolanlar... O kişiler erken emekli olacak, şartlar belirlendi!

1800 GÜN GEREKİYOR

Kişi, çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğunu belgelerse ve en az 1800 gün prim ödemişse maaşa hak kazanıyor. Malulen emekli olabilmek için çalışma gücü kaybında dikkate alınan rahatsızlıkların, ilk kez sigortalı olunan tarihten sonra başlamış olması gerekiyor. Malul kişinin en az 10 yıl sigortalı olması da aranan diğer bir şart. Başkasının bakımına muhtaç derecede durumu ağır olan hastalarda ise 10 yıllık sigortalılık süresine bakılmıyor. Ancak en az 1800 gün prim ödemeleri isteniyor.