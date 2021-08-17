SGK-SSK ve Bağkur'lu olarak emekli maaşı alanlara müjde! 2 bin 500 lira ek ödeme yapılacak! Anında hesaba geçiyor
Emekli maaşı alanlara müjde niteliğinde ilerlemeler ortaya geldi. Buna göre emekli vatandaşlara bankalar doğrultusundan maaşlarını kendi bankalarını taşıma ve belirli bir vakit o bankadan maaş alacaklarına söz veren emeklilere promosyon ödemesi yapılacak. Emekliler ilk promosyonlarını 2017 senesinin Mart ayında aldılar. Bu dönemde ilk promosyonu 2017 senesinde alan emekliler ikinci promosyonlarını da geride bıraktığımız sene almışlardı. Daha sonra 2018 senesinde alanlar bu sene 2019 senesinde alanlar ise 2022'de ikinci promosyonlarını alacak. Yeni promosyon amacıyla emeklilerin bankaya gidip 3 sene geçerli promosyon sözleşmesi imzalaması gerekiyor.
Emekli maaşı alanlara müjde geldi. Buna göre bankalar doğrultusundan emekli vatandaşlara maaşlarını kendi bankalarına taşımaları karşılığında promosyon ödemesi yapılacak. Bu bağlamda emekli vatandaşlara 2 bin 500 ek ödeme olanağı gelecek. Yeni emekliler de ilk maaşlarıyla birlikte bu ek gelire kavuşuyor. Peki, hangi banka kaç TL, ne kadar promosyon veriyor? İşte banka emekli promosyon ücretleri 2021..
TEB'DEN 2 BİN 500 LİRA EK ÖDEME
Türk Ekonomi Bankası tarafından emekli maaşı alan vatandaşlara promosyon kapsmaında 2 bin 500 liraya kadar ek ödeme yapılacak. 1927 yılında Kocaeli Halk Bankası T.A.Ş. unvanıyla kurulan ve 1982 yılında Çolakoğlu Grubu tarafından satın alınana kadar yerel bir banka olarak faaliyet gösteren Türk Ekonomi Bankası, Sosyal Güvenlik Kurumu emeklisi olup emekli maaşını TEB bankası aracılığıyla almak isteyen müşterilerine yüksek tutarlarda promosyon ödemesi yapacak.
TEB tarafından maaş taşıma promosyonu olarak bin lirayı bulan ek ödeme yapılacağı ifade edildi. Bunun yanı sıra en az 2 adet otomatik fatura ödeme talimatını verilmesi gerektiği ifade edilirken emekliler TEB'e kazandıracağı her bir emekli için 150 TL toplamda 1500 TL daha ek ödeme alabilecek. Bu bağlamda TEB tarafından emekli maaşı alanlara 2 bin 500 liraya kadar ek ödeme alabilecektir.
EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYON MİKTARI
Şu anda maaşa göre en düşük promosyon tutarları 500, 625, 750 lira olurken, özel bankaların kampanyalarıyla tutar daha da artıyor. Kimi bankalar hiçbir ek şart olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma şartlarıyla yüksek ödeme yapıyor. 3 banka ödemeyi bin 750 liraya kadar yükseltti.