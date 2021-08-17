SGK-SSK ve Bağkur’lu olarak emekli maaşı alanlara müjde! 2 bin 500 lira ek ödeme yapılacak! Anında hesaba geçiyor

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYON MİKTARI

Şu anda maaşa göre en düşük promosyon tutarları 500, 625, 750 lira olurken, özel bankaların kampanyalarıyla tutar daha da artıyor. Kimi bankalar hiçbir ek şart olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma şartlarıyla yüksek ödeme yapıyor. 3 banka ödemeyi bin 750 liraya kadar yükseltti.