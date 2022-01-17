SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli maaşları bugün 17 Ocak yattı mı? 3.290 TL veriliyor

SSK Emekli Maaşı Hangi Gün Yatar?

Eski adı SSK olan ve SGK tarafından 4/a kapsamında değerlendirilen vatandaşlar için emekli maaşı ödeme günleri belirlendi. Emekli maaşlarını tahsis numarasına göre farklı günlerde hesaplara aktaran SGK, ayrıca 2022 yılında 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere hafta sonuna denk gelen maaş ödemelerinde bir gün öncesinde veya bir gün sonrasında yapılan ödeme uygulamasını da kaldırdı.