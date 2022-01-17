SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli maaşları bugün 17 Ocak yattı mı? 3.290 TL veriliyor
Emekli maaşları için 2022 Ocak ayından itibaren geçerli olacak zamlı oranlar TÜİK'in 6 aylık enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından belirlendi. Konuya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise en düşük emekli maaşları dahil olmak üzere yeni yılda uygulanacak zam oranlarını duyurmuştu. Emekli maaşları ve birçok yeni düzenlemeyi de içinde barındıran yasa ise henüz TBMM'den onay almadı. Vatandaşlar ise zamlı emekli maaşını ne zaman alacaklarını merak ediyorlar. İşte 2022 emekli maaş zamları hakkında tüm detaylar.
Öte yandan ek zamlar ile iyileştirilen emekli maaşları için zamlı oranların hesaplara ne zaman yatırılacağı ise merak ediliyor. %2,5'luk ek zammın memur ve memur emeklisi maaşlarına 15 Ocak'ta yansıtılması bekleniyordu. Ancak TBMM'de görüşülen ilgili kanun teklifi için yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle görüşmeler ertelenmek zorunda kaldı.
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SSK Emekli Maaşı Hangi Gün Yatar?
Eski adı SSK olan ve SGK tarafından 4/a kapsamında değerlendirilen vatandaşlar için emekli maaşı ödeme günleri belirlendi. Emekli maaşlarını tahsis numarasına göre farklı günlerde hesaplara aktaran SGK, ayrıca 2022 yılında 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere hafta sonuna denk gelen maaş ödemelerinde bir gün öncesinde veya bir gün sonrasında yapılan ödeme uygulamasını da kaldırdı.