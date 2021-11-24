SGK (SSK) duyurdu! Milyonlarca emekli için çift maaş müjdesi verildi! Emeklilere çift maaş ödemesi hesaba yatıyor
SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı kapsamında SGK'tan emekli maaşı alanlar için çifte maaş müjdesi verildi. Son günlerde emeklilerin düşük ücretler ile yaşadıkları maddi sorunların aşılmasına yönelik hükümet ve ilgili kurumlar üzerinden yeni fırsatlar sunulmaya başladı. Konuya ilişkin gelen son haberlere göre çift maaş imkanın emekli, dul, çalışan ve diğer birçok SGK'lı vatandaşın yararlanabileceği öğrenildi. Bir dilekçe ile kolayca başvuru yapılabilecek. İşte SGK çift maaş fırsatı detayları…
Kimler SGK'dan Çift Maaş Alabilir?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sigortalının vefatı sonrasında geri kalanlara ödenen emekli aylıklarına ek olarak çift maaş alma hakkı tanımaya başlandı. Dul – yetim maaşı veya ölüm aylığı olarak da tanımlanan bu ödemelere ek olarak bu haklardan emekli maaşı alan kişilerin de yararlanmasının önü açıldı.
Hali hazırda emekli maaşı alan kişiler, çifte maaş hatta üç maaşa kadar SGK'dan destek alabilecek. Birçok vatandaş özellikle aldıkları maaşların kesilebileceği endişesi nedeniyle bu haktan yararlanmayı tercih etmiyor. Ancak yeni düzenleme ile neredeyse üç maaşa kadar destek veriliyor.
SGK bünyesinde yer alan ve emeklilik türü fark etmeksizin, vefat eden eşinin ardından dul aylığına da başvuru yapılarak vatandaşların çift maaş alması mümkün hale getirildi. Bu kapsamda yer alan tüm vatandaşlar söz konusu haktan rahatlıkla yararlanabilecekler. Emeklilerin geçim dertlerinin her geçen gün katlanarak arttığı günlerde SGK tarafından sağlanan bu tip uygulamalar ise milyonlarca kişinin yüzünü güldürmeyi başarıyor.
Sigortalılık Türü Fark Etmeden Tüm Vatandaşlar Yararlanabilecek
SGK tarafından bazı özel durumlar için çift maaş ödeme yapması sağlanıyor. Vatandaşların mağduriyetlerinin en aza indirilmesine yönelik başlatılan uygulamalar sayesinde çift maaş almak isteyenler için sigortalılık türü de fark etmiyor. SGK kapsamında yer alan SSK, Emekli Sandığı ve Bağ Kur sigortalılık türü fark etmeksizin, vefat eden eşlerinin ardından dul aylığı ile emekli maaşına ek ikinci bir maaş alma seçeneğinden de yararlanılması mümkün olacak.
Söz konusu uygulama ile örneğin; SSK emeklisi bir kişi, eşinin vefatı sonrasında dul aylığı alabiliyor. Bu kapsamda vefat eden eş SSK veya Bağ Kur kapsamında yer alıyorsa geride kalan eş maaşın yüzde 50'sini alabiliyor. Emekli Sandığına tabi ise yüzde 75'ine kadar söz konusu maaştan yararlanabiliyor.
Bu durumda ise SSK emeklisi bir kişi emekli maaşı alırken aynı zamanda eşinin vefatı ile dul maaşı ve Emekli Sandığı kapsamında vefat eden babasının ardından yetim aylığı da alabiliyor. Gerekli şartları taşıyan herkes bu haklardan yararlanabilecek.