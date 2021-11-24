SGK (SSK) duyurdu! Milyonlarca emekli için çift maaş müjdesi verildi! Emeklilere çift maaş ödemesi hesaba yatıyor

Sigortalılık Türü Fark Etmeden Tüm Vatandaşlar Yararlanabilecek

SGK tarafından bazı özel durumlar için çift maaş ödeme yapması sağlanıyor. Vatandaşların mağduriyetlerinin en aza indirilmesine yönelik başlatılan uygulamalar sayesinde çift maaş almak isteyenler için sigortalılık türü de fark etmiyor. SGK kapsamında yer alan SSK, Emekli Sandığı ve Bağ Kur sigortalılık türü fark etmeksizin, vefat eden eşlerinin ardından dul aylığı ile emekli maaşına ek ikinci bir maaş alma seçeneğinden de yararlanılması mümkün olacak.

