SGK SSK Bağkur emeklisi 10 maaş kredi 3 maaş avans başvurusu nasıl yapılır? Emekli maaşı avansı şartları neler?

Emekliler için güzel haber ardı ardına gelmeye deavm ediyor. Bu bağlamda nakit sıkıntısı çeken emekliler unutulmadı. Bu anlamda SGK, SSK, Bağ-Kur emeklileri için 3 maaş ön ödeme ve 10 maaş kredi imkanı sağlanacak. Emeklilik için müracaat meydana getiren kişilere ön ödeme ödemesi yapılması için aylığının 90 gün içinde bağlanmamış olması gerekiyor ve bunun yanı sıra yazılı müracaat yapılması mecburi. Bu anlamda nakit problemi yaşayan vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) başvuruda bulunarak maaşının 3 katı ön ödeme ve 10 maaş kredi alabilecek. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Bu para daha sonrasında maaştan taksitle kesilecek. Avanstan faiz alınmayacak. Peki SGK SSK Bağkur emeklisi 10 maaş kredi 3 maaş avans başvurusu nasıl yapılır?

24.09.2019 13:23 - Son Güncelleme: 24.09.2019 13:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





