🔊SGK az önce açıkladı! 13 milyona maaştan bağımsız 5.250 TL veriliyor! SSK Bağ-Kur, Emekli Sandığı olan herkes yararlanacak! 3 yıl süresince...
Emeklileri ilgilendiren haber bankalardan geldi. Maaş hesaplarına ek 2 bin 500 TL'ye varan ödemeler yapılmaya devam ediliyor. Bankaların SGK ile anlaşmasıyla sunulan yüksek oranda promosyon miktarları 2022 yılında da emeklilerin cebini rahatlatmayı hedefliyor. 2018 senesinden itibaren yılda 2 kez yapılan bayram ikramiyeleri başta yer almak üzere, bankalardan sunulan nakit promosyon fırsatları da vatandaşın ilgisini çekiyor. 3 yıllık taahhüt süresi dolan veya yeni emekli olacak SSK, Bağ Kur, Emekli Sandığı kapsamındaki sigortalıların hesaplarına ödemeler yapılıyor. Haberimiz içerisinden bankaların güncel emekli promosyon ödemelerine ulaşabilir, en yüksek olanı seçebilirsiniz. Peki, emeklilere en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte detaylar...
16.03.2022 15:33 - Son Güncelleme: 16.03.2022 15:33
Türkiye'de milyonlarca emeklinin gözü bankaların verdiği promosyon miktarlarına çevrildi. Maaş miktarına göre farklı ödemeler gerçekleştirilen banka promosyonları için emekli vatandaşlar sık sık araştırmalar yapıyor. Emekli maaşını taşıyan kişilere bankalar avantajlı promosyon kampanyaları ile cazip fırsatlar sunuyor. Peki, emeklilere en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte maaşa göre emekli promosyon ödeme miktarları 2022!