Sevinçten dört köşe edecek gelişme! Ağustos sonu emekliye 1.200 TL yeni zam gündemde! Artışla birlikte maaşlar en az...
Milyonlarca vatandaş için Temmuz ayı kazanç ayı olurken yeni talepler birer birer iletiliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için geçtiğimiz ay çifter kazanç ayı oldu. Milyonlarca emekli bayram öncesinde hem zamlı maaşlarını hem de ikramiye ödemelerini aldı. 13 milyondan fazla emeklinin maaşında yeni bir talep sunuldu ve gözler son dakika gelişmelerine çevrildi. Türkiye Emekliler Derneği, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olması ifade etti. Eğer bu talep hayata geçerse, en düşük emekli aylığında 1.200 TL'ye varan artış gerçekleşeceği öngörülüyor. Bu talebin ardından milyonlar konu hakkında yaşanacak son gelişmelere odaklandı.
17.08.2021 10:58
- Son Güncelleme: 17.08.2021 10:58
Sevinçten dört köşe edecek gelişme! Ağustos sonu emekliye yeni zam! Yeni artışla birlikte maaşlar en az... SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz ayında yılıncı ikinci zammı yapıldı ve aynı zamanda Kurban Bayramı ikramiyesi olan 1.100 TL hesaplara yatırıldı. Geçtiğimiz ay çifte bayram yaşayan emekli şimdi Ocak ayında maaşlarını artıracak olan zam tutarına kulak kabarttı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin maaşlarınına zam talebi gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesinde olmasını ifade ediyor.
EMEKLİ MAAŞI EK ÖDEMELERDE DE ARTIŞ
Emekli ve de dul-yetim aylığı alan hak sahiplerinin aldığı aylıkların yanı sıra %4-5 oranında ek ödeme yapılıyor.