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Haberler Ekonomi Sevinçten dört köşe edecek gelişme! Ağustos sonu emekliye 1.200 TL yeni zam gündemde! Artışla birlikte maaşlar en az...

Sevinçten dört köşe edecek gelişme! Ağustos sonu emekliye 1.200 TL yeni zam gündemde! Artışla birlikte maaşlar en az...

Milyonlarca vatandaş için Temmuz ayı kazanç ayı olurken yeni talepler birer birer iletiliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için geçtiğimiz ay çifter kazanç ayı oldu. Milyonlarca emekli bayram öncesinde hem zamlı maaşlarını hem de ikramiye ödemelerini aldı. 13 milyondan fazla emeklinin maaşında yeni bir talep sunuldu ve gözler son dakika gelişmelerine çevrildi. Türkiye Emekliler Derneği, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olması ifade etti. Eğer bu talep hayata geçerse, en düşük emekli aylığında 1.200 TL'ye varan artış gerçekleşeceği öngörülüyor. Bu talebin ardından milyonlar konu hakkında yaşanacak son gelişmelere odaklandı.

17.08.2021 10:58 - Son Güncelleme: 17.08.2021 10:58
Sevinçten dört köşe edecek gelişme! Ağustos sonu emekliye 1.200 TL yeni zam gündemde! Artışla birlikte maaşlar en az...

Sevinçten dört köşe edecek gelişme! Ağustos sonu emekliye yeni zam! Yeni artışla birlikte maaşlar en az... SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz ayında yılıncı ikinci zammı yapıldı ve aynı zamanda Kurban Bayramı ikramiyesi olan 1.100 TL hesaplara yatırıldı. Geçtiğimiz ay çifte bayram yaşayan emekli şimdi Ocak ayında maaşlarını artıracak olan zam tutarına kulak kabarttı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin maaşlarınına zam talebi gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesinde olmasını ifade ediyor.

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Sevinçten dört köşe edecek gelişme! Ağustos sonu emekliye 1.200 TL yeni zam gündemde! Artışla birlikte maaşlar en az...

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yılın ilk yarısındaki enflasyona bağlı olarak yüzde 8.45 oranında zam yapıldı. Buna göre, en düşük SSK'lı emekli aylığı 2 bin 624 liraya yükseldi.

Sevinçten dört köşe edecek gelişme! Ağustos sonu emekliye 1.200 TL yeni zam gündemde! Artışla birlikte maaşlar en az...

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI
OCAK/TEMMUZ
SSK (2000 ÖNCESİ)..... 2.420.....2.624
SSK (2000 SONRASI)...1.500.....1.627
BAĞ-KUR (ESNAF)......1.763.....1.912
BAĞ-KUR (TARIM).......1.662....1.802
EMEKLİ SANDIĞI.........3.020....3.275

Sevinçten dört köşe edecek gelişme! Ağustos sonu emekliye 1.200 TL yeni zam gündemde! Artışla birlikte maaşlar en az...

İKİNCİ İKRAMİYELER DE ÖDENDİ

Emekliler için Temmuz hem zam hem de ikramiye ayı oldu. Emeklilere, 1.100 lira tutarındaki Kurban Bayramı ikramiyesi de erken ödendi.

Sevinçten dört köşe edecek gelişme! Ağustos sonu emekliye 1.200 TL yeni zam gündemde! Artışla birlikte maaşlar en az...

EMEKLİ MAAŞI EK ÖDEMELERDE DE ARTIŞ

Emekli ve de dul-yetim aylığı alan hak sahiplerinin aldığı aylıkların yanı sıra %4-5 oranında ek ödeme yapılıyor.

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