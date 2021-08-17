Sevinçten dört köşe edecek gelişme! Ağustos sonu emekliye 1.200 TL yeni zam gündemde! Artışla birlikte maaşlar en az...

Sevinçten dört köşe edecek gelişme! Ağustos sonu emekliye yeni zam! Yeni artışla birlikte maaşlar en az... SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz ayında yılıncı ikinci zammı yapıldı ve aynı zamanda Kurban Bayramı ikramiyesi olan 1.100 TL hesaplara yatırıldı. Geçtiğimiz ay çifte bayram yaşayan emekli şimdi Ocak ayında maaşlarını artıracak olan zam tutarına kulak kabarttı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin maaşlarınına zam talebi gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesinde olmasını ifade ediyor.