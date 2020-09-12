Selin vurduğu Giresun'un Dereli ilçesinde değişim başlıyor: Görseller ortaya çıktı
Giresun'un Dereli ilçesini vuran selin izleri silinmeye çalışılırken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın afetzedelere ve ilçe merkezine yapılacak yeni düzenlemelere ilişkin proje görselleri ortaya çıktı. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı da sosyal medyada paylaşımında Dereli'de yapılacak yeni konutların, afetzedelere 7 ay içinde teslim edileceğini duyurdu.
12.09.2020 14:22
- Son Güncelleme: 12.09.2020 14:22
Sel felaketinde; Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran, Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok, Jandarma Uzman Çavuş Erdem Çıtır, Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli ve Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz şehit olurken, Kemal Akar, Betül Akgün, İsmail Güdük, Yasemin Özdemir, Ali Aydın, Akif Abdioğlu yaşamını yitirdi.
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