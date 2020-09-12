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Selin vurduğu Giresun'un Dereli ilçesinde değişim başlıyor: Görseller ortaya çıktı

Giresun'un Dereli ilçesini vuran selin izleri silinmeye çalışılırken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın afetzedelere ve ilçe merkezine yapılacak yeni düzenlemelere ilişkin proje görselleri ortaya çıktı. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı da sosyal medyada paylaşımında Dereli'de yapılacak yeni konutların, afetzedelere 7 ay içinde teslim edileceğini duyurdu.

12.09.2020 14:22 - Son Güncelleme: 12.09.2020 14:22
Selin vurduğu Giresun'un Dereli ilçesinde değişim başlıyor: Görseller ortaya çıktı

Giresun'da sağanak sonucu meydana gelen, 5'i asker 11 kişinin hayatını kaybettiği sel sonrası kayıp 4 kişiyi arama ve selin vurduğu Dereli ilçesindeki hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürdürülüyor.

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Selin vurduğu Giresun'un Dereli ilçesinde değişim başlıyor: Görseller ortaya çıktı

Giresun'da 22 Ağustos günü akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi.

Selin vurduğu Giresun'un Dereli ilçesinde değişim başlıyor: Görseller ortaya çıktı


Özellikle Dereli ilçesinde; dereler taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü, park halindeki araçlar sele kapılarak sürüklendi.

Selin vurduğu Giresun'un Dereli ilçesinde değişim başlıyor: Görseller ortaya çıktı

19 binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü kentte, alt ve üst yapı ile elektrik, su ve telefon hatları da zarar gördü.

Selin vurduğu Giresun'un Dereli ilçesinde değişim başlıyor: Görseller ortaya çıktı

Sel felaketinde; Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran, Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok, Jandarma Uzman Çavuş Erdem Çıtır, Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli ve Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz şehit olurken, Kemal Akar, Betül Akgün, İsmail Güdük, Yasemin Özdemir, Ali Aydın, Akif Abdioğlu yaşamını yitirdi.

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