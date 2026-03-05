EN YÜKSEK GETİRİ 3 AYA KADAR VADEDE
Merkez Bankası'nın açıkladığı "Aylık Stok Faiz ve Kâr Payı İstatistikleri" de mevduat faizlerindeki son durumu ortaya koydu. Verilere göre bankaların Türk Lirası mevduat stokuna uyguladığı ağırlıklı ortalama yıllık faiz oranları vadelere göre farklılık gösteriyor.
Açıklanan verilere göre:
🔔1 aya kadar vadeli mevduatta ortalama faiz oranı yüzde 43,19
🔔3 aya kadar vadeli mevduatta yüzde 45,63
🔔6 aya kadar vadeli mevduatta yüzde 43,72
🔔1 yıla kadar vadeli mevduatta yüzde 41,86
🔔1 yıl ve daha uzun vadeli mevduatta ise yüzde 36,14 seviyesinde bulunuyor.
Bu veriler şu anda en yüksek getirinin 3 aya kadar vadeli mevduatlarda elde edildiğini gösteriyor.