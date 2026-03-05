CANLI YAYIN
Savaş rüzgarı mevduatı da etkiledi: Yüzde 40 barajı aşıldı! 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?

ABD, İsrail ve İran hattındaki gerilim piyasaları sarsarken, mevduat faiz oranları yeniden %40 barajını aştı. Yatırımcıların en çok merak ettiği "1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?" sorusu yanıt buldu. İşte vadelere göre güncel banka faiz oranları ve hesaplara yatacak net tutarlar.

Jeopolitik gerilimlerin arttığı küresel ortamda yatırımcılar birikimlerini daha güvenli araçlarda değerlendirmeye yönelirken, bankalardaki mevduat faizleri yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. Parasını bankada değerlendiren yatırımcılar ise hangi bankanın ne kadar faiz verdiğini yakından takip ediyor.

MEVDUAT FAİZLERİNDE YUKARI YÖNLÜ HAREKET

Merkez Bankası'nın yılın ilk faiz kararının ardından bankalardaki mevduat faizleri bir süre yüzde 35–38 aralığına kadar gerilemişti. Ancak jeopolitik risklere karşı alınan son önlemler, mevduat piyasasında dengeleri yeniden değiştirdi.

Bankaların yüzde 37 seviyesinden fonlanması yerine yüzde 40 seviyesinden fonlanmaya başlanması, mevduat faizlerinin yeniden yükselişe geçmesine yol açtı. Bu gelişmeyle birlikte birçok bankada faiz oranları yeniden yüzde 40 seviyesinin üzerine çıktı.

EN YÜKSEK GETİRİ 3 AYA KADAR VADEDE

Merkez Bankası'nın açıkladığı "Aylık Stok Faiz ve Kâr Payı İstatistikleri" de mevduat faizlerindeki son durumu ortaya koydu. Verilere göre bankaların Türk Lirası mevduat stokuna uyguladığı ağırlıklı ortalama yıllık faiz oranları vadelere göre farklılık gösteriyor.

Açıklanan verilere göre:

🔔1 aya kadar vadeli mevduatta ortalama faiz oranı yüzde 43,19

🔔3 aya kadar vadeli mevduatta yüzde 45,63

🔔6 aya kadar vadeli mevduatta yüzde 43,72

🔔1 yıla kadar vadeli mevduatta yüzde 41,86

🔔1 yıl ve daha uzun vadeli mevduatta ise yüzde 36,14 seviyesinde bulunuyor.

Bu veriler şu anda en yüksek getirinin 3 aya kadar vadeli mevduatlarda elde edildiğini gösteriyor.

📌5 MART 2026 1 MİLYON TL'NİN 32 GÜNLÜK FAİZ GETİRİSİ

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %39

Net Kazanç: 28.208,22 TL

Vade Sonu Tutar:1.028.208,22 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %44

Net Kazanç: 27.549,05 TL

Vade Sonu Tutar:1.027.549,05 TL

CEPTETEB

Faiz Oranı:%43

Net Kazanç: 31.574,49 TL

Vade Sonu Tutar: 1.031.574,49 TL

ON DİJİTAL BANKACILIK

Faiz Oranı: %43

Net Kazanç:31.574,49 TL

Vade Sonu Tutar:1.031.574,49 TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %41,5

Net Kazanç: 26.802,14 TL

Vade Sonu Tutar: 1.026.802,14 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: %40,25

Net Kazanç:29.112,33 TL

Vade Sonu Tutar:1.029.112,33 TL

QNB

Faiz Oranı:%40,25

Net Kazanç: 29.112,33 TL

Vade Sonu Tutar: 1.029.112,33 TL

ING

Faiz Oranı:%40

Net Kazanç: 29.340,63 TL

Vade Sonu Tutar:1.029.340,63 TL

AKBANK

Faiz Oranı:%40

Net Kazanç:28.931,51 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.931,51 TL

ODEA

Faiz Oranı: %39

Net Kazanç:28.208,22 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.208,22 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %37,5

Net Kazanç: 27.123,29 TL

Vade Sonu Tutar: 1.027.123,29 TL

BANKALARDA FAİZ ORANLARI NASIL ŞEKİLLENİYOR?

Geçtiğimiz yıl bazı bankalarda mevduat faizleri yüzde 47 seviyelerine kadar yükselmişti. Ancak yılın başında yaşanan düşüşle birlikte bazı bankalarda oranlar yüzde 35'e kadar gerilemişti.

Son veriler ise mevduat faizlerinde yeniden yukarı yönlü bir hareketin başladığını ortaya koyuyor. Mevcut tabloda kamu bankalarında mevduat faizleri yaklaşık yüzde 38,75 seviyesinde bulunurken, özel bankalarda bu oran yüzde 40 ile yüzde 45 aralığında değişiyor.

Faizlerdeki bu yükseliş, özellikle yüksek tutarlı mevduata sahip yatırımcılar için yeniden dikkat çekici bir getiri imkanı oluşturuyor. Özellikle 1 milyon TL ve üzeri mevduatlar için aylık getiriler bankadan bankaya değişmekle birlikte önemli seviyelere ulaşabiliyor.

Editör Notu:Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Faiz oranları 5 Mart 2026 Perşembe günü itibarıyla geçerli olup bankalara ve mevduat tutarına göre değişiklik gösterebilir.