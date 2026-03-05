BANKALARDA FAİZ ORANLARI NASIL ŞEKİLLENİYOR?

Geçtiğimiz yıl bazı bankalarda mevduat faizleri yüzde 47 seviyelerine kadar yükselmişti. Ancak yılın başında yaşanan düşüşle birlikte bazı bankalarda oranlar yüzde 35'e kadar gerilemişti.

Son veriler ise mevduat faizlerinde yeniden yukarı yönlü bir hareketin başladığını ortaya koyuyor. Mevcut tabloda kamu bankalarında mevduat faizleri yaklaşık yüzde 38,75 seviyesinde bulunurken, özel bankalarda bu oran yüzde 40 ile yüzde 45 aralığında değişiyor.

Faizlerdeki bu yükseliş, özellikle yüksek tutarlı mevduata sahip yatırımcılar için yeniden dikkat çekici bir getiri imkanı oluşturuyor. Özellikle 1 milyon TL ve üzeri mevduatlar için aylık getiriler bankadan bankaya değişmekle birlikte önemli seviyelere ulaşabiliyor.