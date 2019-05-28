Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? 31 Mart yerel seçim parası yattı mı?
Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? Sandık kurullarında başkan ve üyeler dışında siyasi parti temsilcileri, ikinci derece sorumlular, üçüncü derece sorumlular, şoför ve hizmetliler ile il /ilçe kurullarında görev yapan görevliler de ücret almaktadırlar. Bazı illerde seçim ücretleri yatarken İstanbul'da ücretlerin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Peki, sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? 31 Mart yerel seçim parası yattı mı?
Sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. 31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından sandıklarda görev yapan vatandaşlar seçim ücretlerinin ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. Peki, sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? 31 Mart yerel seçim parası yattı mı? İşte konu ile ilgili merak edilenler...