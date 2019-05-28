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Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? 31 Mart yerel seçim parası yattı mı?

Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? Sandık kurullarında başkan ve üyeler dışında siyasi parti temsilcileri, ikinci derece sorumlular, üçüncü derece sorumlular, şoför ve hizmetliler ile il /ilçe kurullarında görev yapan görevliler de ücret almaktadırlar. Bazı illerde seçim ücretleri yatarken İstanbul'da ücretlerin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Peki, sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? 31 Mart yerel seçim parası yattı mı?

28.05.2019 13:02 - Son Güncelleme: 28.05.2019 13:02
Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? 31 Mart yerel seçim parası yattı mı?

Sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. 31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından sandıklarda görev yapan vatandaşlar seçim ücretlerinin ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. Peki, sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? 31 Mart yerel seçim parası yattı mı? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? 31 Mart yerel seçim parası yattı mı?

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

Sandık görevlilerinin ücretleri bazı illerde ödenmeye başladı. Ancak İstanbul'da sandık görevlisi ücretlerinde ödemeler henüz başlamadı. Gelen bilgilere göre, sandık görevlisi ücret ödemelerinin Mayıs ayının sonlarına doğru yapılması bekleniyor.

Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? 31 Mart yerel seçim parası yattı mı?

SEÇİM ÜCRETLERİ İSE ŞU ŞEKİLDE

A) YÜKSEK SEÇİM KURULU

Başkan ve Üyeler 261,00 TL

Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? 31 Mart yerel seçim parası yattı mı?

Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 130,00 TL

Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? 31 Mart yerel seçim parası yattı mı?

İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, BİM Koordinatörü Seçim Uzmanı, Seçim Uzman Yardımcısı, Mali Hizmetler Uzmanı,) 126,00 TL

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