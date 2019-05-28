Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? 31 Mart yerel seçim parası yattı mı?

Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? Sandık kurullarında başkan ve üyeler dışında siyasi parti temsilcileri, ikinci derece sorumlular, üçüncü derece sorumlular, şoför ve hizmetliler ile il /ilçe kurullarında görev yapan görevliler de ücret almaktadırlar. Bazı illerde seçim ücretleri yatarken İstanbul'da ücretlerin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Peki, sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? 31 Mart yerel seçim parası yattı mı?

28.05.2019 13:02 - Son Güncelleme: 28.05.2019 13:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





