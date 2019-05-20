Sandık görevlisi paraları ne zaman verilecek? 31 Mart 2019 seçim ücretleri yattı mı?

Sandık görevlisi ücretleri yani seçim paraları ne zaman verilecek? 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan yerel seçimler sonrası sandıkta görev yapan vatandaşlar seçim paralarının ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ödemeleri olarak da bilinen seçim ücretlerinin bazı illerde yatırıldığı öğrenildi. Peki, sandık görevlisi paraları ne zaman verilecek? 2019 seçim ücretleri yattı mı? İşte konu ile ilgili detaylar...