Sandık görevlisi paraları ne zaman verilecek? 31 Mart 2019 seçim ücretleri yattı mı?
Sandık görevlisi ücretleri, 31 Mart yerel seçimlerinde sandık başında görev yapan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bazı illerde ödemeler yapılırken bazı illerde henüz yapılmaması sonrası vatandaşlar 'Seçim paraları ne zaman yatacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Sandık görevlisi paraları ne zaman verilecek? 31 Mart 2019 seçim ücretleri yattı mı? İşte detaylar...
Sandık görevlisi ücretleri yani seçim paraları ne zaman verilecek? 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan yerel seçimler sonrası sandıkta görev yapan vatandaşlar seçim paralarının ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ödemeleri olarak da bilinen seçim ücretlerinin bazı illerde yatırıldığı öğrenildi. Peki, sandık görevlisi paraları ne zaman verilecek? 2019 seçim ücretleri yattı mı? İşte konu ile ilgili detaylar...
SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim paralarının ödeme bitiş tarihi konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. 24 Haziran genel seçimleri sonrası seçim paraları Temmuz ayında ödenmeye başlanmıştı. Buna göre, 31 Mart yerel seçim paralarının da en geç Mayıs ayının souna kadar ödenmesi bekleniyor.