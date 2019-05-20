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Sandık görevlisi paraları ne zaman verilecek? 31 Mart 2019 seçim ücretleri yattı mı?

Sandık görevlisi ücretleri, 31 Mart yerel seçimlerinde sandık başında görev yapan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bazı illerde ödemeler yapılırken bazı illerde henüz yapılmaması sonrası vatandaşlar 'Seçim paraları ne zaman yatacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Sandık görevlisi paraları ne zaman verilecek? 31 Mart 2019 seçim ücretleri yattı mı? İşte detaylar...

20.05.2019 11:00 - Son Güncelleme: 20.05.2019 11:00
Sandık görevlisi paraları ne zaman verilecek? 31 Mart 2019 seçim ücretleri yattı mı?

Sandık görevlisi ücretleri yani seçim paraları ne zaman verilecek? 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan yerel seçimler sonrası sandıkta görev yapan vatandaşlar seçim paralarının ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ödemeleri olarak da bilinen seçim ücretlerinin bazı illerde yatırıldığı öğrenildi. Peki, sandık görevlisi paraları ne zaman verilecek? 2019 seçim ücretleri yattı mı? İşte konu ile ilgili detaylar...

Sandık görevlisi paraları ne zaman verilecek? 31 Mart 2019 seçim ücretleri yattı mı?

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim paralarının ödeme bitiş tarihi konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. 24 Haziran genel seçimleri sonrası seçim paraları Temmuz ayında ödenmeye başlanmıştı. Buna göre, 31 Mart yerel seçim paralarının da en geç Mayıs ayının souna kadar ödenmesi bekleniyor.

Sandık görevlisi paraları ne zaman verilecek? 31 Mart 2019 seçim ücretleri yattı mı?

SEÇİM ÜCRETLERİ NE KADAR?

31 Mart yerel seçimlerinde sandık görevlisi ücretleri şu şekilde:

Sandık görevlisi paraları ne zaman verilecek? 31 Mart 2019 seçim ücretleri yattı mı?

A) YÜKSEK SEÇİM KURULU

Başkan ve Üyeler 261,00 TL

Sandık görevlisi paraları ne zaman verilecek? 31 Mart 2019 seçim ücretleri yattı mı?

Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 130,00 TL

İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, BİM Koordinatörü Seçim Uzmanı, Seçim Uzman Yardımcısı, Mali Hizmetler Uzmanı,) 126,00 TL

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