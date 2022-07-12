Salı günü geldi ŞOK 12 Temmuz aktüeli yayımladı! ŞOK’ta bu hafta neler var? Dev kampanya: Tek fiyat 559 TL! İşte İNDİRİMLİ ürünler listesi...

ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK'un yepyeni merak edilen aktüel kataloğu yayımlandı. Gıdanın yanı sıra elektronik ürünler de bu hafta indirime girdi. Yeni kampanyasını duyuran ŞOK marketlerinde çaydanlıklar 599 TL'den satışa konuldu. 12 Temmuz Salı günü için sabah saatlerinden itibaren araştırmaya girişen vatandaşlar market alışverişi öncesi aktüel kataloğu incelemek istiyor. İşte ŞOK İNDİRİMLİ ürünler listesi...