Sahte Gümüş Alarmı: Uzmanlar Nasıl Anlaşılacağını Açıkladı

📈 GÜMÜŞE TALEP PATLADI, DOLANDIRICILIK ZİRVE YAPTI!

Son dönemde küresel çapta enflasyon endişeleri ve altın fiyatlarının rekor kırması, yatırımcıları cazip bir alternatif olan gümüşe yöneltti. Gümüş külçe ve sikkelerine olan talep patlarken, bu durum maalesef piyasadaki sahte ürün sayısını da hızla artırdı.

Uzmanlar, özellikle internet üzerinden ve şüpheli kaynaklardan satılan "uygun fiyatlı" gümüş barların ve madeni paraların büyük bir risk taşıdığı konusunda uyarıyor. Bu ürünlerin dışı ince bir gümüş tabakasıyla kaplanmış olsa da, iç kısımlarının maliyeti çok daha düşük olan pirinç, bakır, hatta manyetik çelik gibi metallerden yapıldığı ortaya çıkıyor.