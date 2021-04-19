Sahibinden 2. el araba alacaklar dikkat! İşte dolandırıcıların yeni oyunu! Sahte banka dekontu ile...

Bir GSM şirketinden çalışan Eray Kulakcı, geçen 25 Mart günü aracını internet üzerinden satışa çıkardı. Kulakcı, araç bedelini 155 bin lira olarak gösterdi. İlanın yayına girmesinden kısa süre sonra Kemal A. isimli bir kişi Kulakcı'yı aradı. Kendisini müteahhit olarak tanıtan Kemal A., Kulakcı'ya özetle "Ben müteahhitlik işleri yapıyorum. Bizim inşaatın kalıp işlerini yapan Burak diye bir arkadaşıma bu aracı almak istiyoruz. Son fiyatı ne olur" dedi.