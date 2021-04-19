RAMAZAN İMSAKİYE
Bugünkü
Takvim

Sahibinden 2. el araba alacaklar dikkat! İşte dolandırıcıların yeni oyunu! Sahte banka dekontu ile...

Sıfır araç üretiminin b,r süre durması ve ardından yaşanan çip krizi nedeniyle araç sahibi olmak isteyenler 2. el arabalara yöneldi. Durmu fırsat bile dolandırıcılar sahibinden 2. el araç satışını da fırsata çevirdiler. Mersin Silifke'de 24 yaşındaki Eray Kulakcı 155 bin liralık aracını, gönderilen bir sahte dekont ile saatler içinde dolandırıcılara kaptırdı. Kulakcı'nın şikâyeti üzerine Silifke savcılığı soruşturma başlattı.

19.04.2021 08:48 - Son Güncelleme: 19.04.2021 08:48
Sahibinden 2. el araba alacaklar dikkat! İşte dolandırıcıların yeni oyunu! Sahte banka dekontu ile...

İkinci el otomobilde zaman zaman yaşanan dolandırıcılık olaylarına karşı ilgililer sık sık uyarılarda bulunuyor. Ancak, tüm tedbirlere rağmen dolandırıcılar her geçen gün farklı bir plan uyguluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sahibinden 2. el araba alacaklar dikkat! İşte dolandırıcıların yeni oyunu! Sahte banka dekontu ile...

Bir GSM şirketinden çalışan Eray Kulakcı, geçen 25 Mart günü aracını internet üzerinden satışa çıkardı. Kulakcı, araç bedelini 155 bin lira olarak gösterdi. İlanın yayına girmesinden kısa süre sonra Kemal A. isimli bir kişi Kulakcı'yı aradı. Kendisini müteahhit olarak tanıtan Kemal A., Kulakcı'ya özetle "Ben müteahhitlik işleri yapıyorum. Bizim inşaatın kalıp işlerini yapan Burak diye bir arkadaşıma bu aracı almak istiyoruz. Son fiyatı ne olur" dedi.

Sahibinden 2. el araba alacaklar dikkat! İşte dolandırıcıların yeni oyunu! Sahte banka dekontu ile...

İkili arasında yürütülen görüşme sonrası 153 bin liralık fiyatta anlaşıldı. Kemal A., aracın devrini 25 Mart günü alabileceklerini söyledi.

Sahibinden 2. el araba alacaklar dikkat! İşte dolandırıcıların yeni oyunu! Sahte banka dekontu ile...

PARAYI BEN GÖNDERECEĞİM
Ancak öğleden sonra, Kemal A. bir kez daha Kulakcı'yı arayarak "İşlerim yoğundu. Bugün yetişmez. Devri yarın alırız. Paranı da öncesinden gönderirim" dedi.

Sahibinden 2. el araba alacaklar dikkat! İşte dolandırıcıların yeni oyunu! Sahte banka dekontu ile...

Kemal A., bir süre sonra Kulakcı'yı, araç devrinin yapılacağı Burak isimli kişi ile irtibatlandırdı. Bu kişi Kulakcı'ya, 26 Mart sabahı görüşebilecekleri yerin konumunu attı. Kulakcı gönderilen konuma gitti.