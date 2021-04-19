Sahibinden 2. el araba alacaklar dikkat! İşte dolandırıcıların yeni oyunu! Sahte banka dekontu ile...
Sıfır araç üretiminin b,r süre durması ve ardından yaşanan çip krizi nedeniyle araç sahibi olmak isteyenler 2. el arabalara yöneldi. Durmu fırsat bile dolandırıcılar sahibinden 2. el araç satışını da fırsata çevirdiler. Mersin Silifke'de 24 yaşındaki Eray Kulakcı 155 bin liralık aracını, gönderilen bir sahte dekont ile saatler içinde dolandırıcılara kaptırdı. Kulakcı'nın şikâyeti üzerine Silifke savcılığı soruşturma başlattı.
19.04.2021 08:48
- Son Güncelleme: 19.04.2021 08:48
Bir GSM şirketinden çalışan Eray Kulakcı, geçen 25 Mart günü aracını internet üzerinden satışa çıkardı. Kulakcı, araç bedelini 155 bin lira olarak gösterdi. İlanın yayına girmesinden kısa süre sonra Kemal A. isimli bir kişi Kulakcı'yı aradı. Kendisini müteahhit olarak tanıtan Kemal A., Kulakcı'ya özetle "Ben müteahhitlik işleri yapıyorum. Bizim inşaatın kalıp işlerini yapan Burak diye bir arkadaşıma bu aracı almak istiyoruz. Son fiyatı ne olur" dedi.