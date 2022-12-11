SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ KURA TARİHİ VE SAATİ! 2022 Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 sürekli işçi alımı kura sonuçları İSİM LİSTESİ sorgulama ekranı!
Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden alınmıştı. 11 bin 317 işçi alımı için kura çekimi Aralık ayının son haftası gerçekleştirilecek. Sonuçlar Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ KURA SONUÇLARI isim listesi ne zaman açıklanacak? İşte Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 sürekli işçi alımı kura çekim tarihi ve kura sonuçları sorgulama ekranı...
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ KURA TARİHİ VE SAATİ! Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihi bir hayli merak ediliyor. 11 bin 317 sürekli işçi alımı başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Kura ile işe alınacak işçiler internet arama motorlarında 2022 Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 sürekli işçi alımı kura sonuçları İSİM LİSTESİ sorgulama ekranını araştırıyor. İşte son gelişmeler...
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sağlık Bakanlığı kura tarihi açıklandı. Buna göre 11 bin 317 işçi alımı için kuralar 28 Aralık 2022 tarihinde saat 09:00'da çekilmeye başlanacak.
Noter huzurunda gerçekleştirilece kuralar saat 18:00'de sona erecek. Sonuçların ise ertesi gün Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden yayımlanması bekleniyor. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.
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