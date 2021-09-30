Sağlık Bakanlığı atama kurası (Youtube) CANLI izle! Sağlık Bakanlığı PBS 2021 Yılı 2.Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası isim listesi - sıralaması!
Sağlık Bakanlığı atama kurası sabah saatlerinden itibaren adayların gündeminde yer alıyor. 8 - 14 Eylül tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı personel alımı PBS ekranı üzerinden gerçekleştirilmişti. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan atama takvimine göre, 30 Eylül Perşembe günü atamalar noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacak. Kura çekilişi Sağlık Bakanlığı Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Peki, Sağlık Bakanlığı atama kurası sonuçları nereden öğrenilir? Sağlık Bakanlığı 2021 yılı 2. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası isim listesi - sıralaması yayınlandı mı? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
Sağlık Bakanlığı atama kurası (Youtube) CANLI izle! Sağlık Bakanlığı PBS 2021 Yılı 2.Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası isim listesi - sıralaması! Sağlık Bakanlığı atamaları hakkında sabah saatlerinden itibaren arama motorlarında araştırmalar sürüyor. Tayin bekleyen sağlıkçılar 8-14 Eylül tarihleri arasında başvurularını yapmıştı. Sağlık Baskanlığı tarafından meydana getirilen açıklamada, "Uzman hekim, doktor, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk kez yada yeniden yapılacak tayin-yerleştirme iş ve işlemleri duyuru edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI İZLEME EKRANI!
Sağlık Bakanlığı atama kura çekimi ise 30 Eylül Perşembe günü yapılacak. PBS üzerinden yapılan başvuruların sonuçları e Devlet girişi ile yine aynı ekrandan sorgulanabilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA BAŞVURU SONUÇLARI - KURA SONUCU ÖĞRENME EKRANI!
Yayımlanan ilanda, atama başvurusu değerlendirme sonuçlarının 22 Eylül Çarşamba günü PBS üzerinden açıklanacağı bildirilmişti. Sonuçlar, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde "https://yhgm.saglik.gov.tr" yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak görüntülenebilecek.
İnceleme sonrası başvuruları reddedilenlerin itirazları, 22 Eylül Çarşamba gününden 24 Eylül Cuma saat 18.00'e kadar PBS üzerinden alınacak. İtiraz sonuçları 29 Eylül Çarşamba PBS üzerinden açıklanacak.
KURA SONRASI ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER
Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeler başvuru dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak şekilde kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.