Sağlık Bakanlığı atama kurası (Youtube) CANLI izle! Sağlık Bakanlığı PBS 2021 Yılı 2.Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası isim listesi - sıralaması! Sağlık Bakanlığı atamaları hakkında sabah saatlerinden itibaren arama motorlarında araştırmalar sürüyor. Tayin bekleyen sağlıkçılar 8-14 Eylül tarihleri arasında başvurularını yapmıştı. Sağlık Baskanlığı tarafından meydana getirilen açıklamada, "Uzman hekim, doktor, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk kez yada yeniden yapılacak tayin-yerleştirme iş ve işlemleri duyuru edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.