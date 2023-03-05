Sağlık Bakanlığı 42.500 personel alımı bekleyenlere İŞKUR MÜJDESİ! Hastanelere 469 kişi alınacak, başladı! Acil, KPSS'siz 18-45 yaş arası...
Sağlık Bakanlığı 2. personel alım tarihi gündemde sıkça araştırılırken güncel hastane personel alımları da yoğun ilgi görüyor. Bakanlığı yanı sıra İŞKUR aracılığı ile sekreter, hasta bakıcı, hemşire, hasta kayıt, temizlik personeli ,güvenlik görevlisi ve daha bir çok unvanda alım yapılacak. Başvuru şartları arasında en az ilkokul mezunu şartı, 18 yaş üstü olma zorunluluğu yer alıyor. Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alım tarihiyle ilgili olarak henüz net bir tarih paylaşılmazken Bakan Koca, "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." ifadelerini kullanmıştı. İşte alımlar hakkında tüm detaylar...
Sağlık Bakanlığı 42.500 personel alımı bekleyenlere İŞKUR müjdesi geldi. Hastanelere 469 kişi alınacak, başvurular online başladı! Acil, KPSS'siz onlarca ilde alım yapılacak. 18-45 yaş arası olanlar başvuru yapabilir. Peki hastane personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Sağlık Bakanlığı 42.500 personel alımı başladı mı, branşlar ve kontenjan açıklandı mı? İşte Bakan Koca'nın konuya ilişkin açıklamaları ve İŞKUR hastane personel alımı hakkında merak edilenler...
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı henüz başlamadı. Toplamda alınacak 85 bin personelin ilk aşaması geçtiğimiz haftalarda yapıldı.
Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışacak personel alımı ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız" dedi.
2. 42 bin 500 personel alımı ile ilgili ise henüz net bir tarih paylaşılmadı. Konuyla ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapılacağı tahmin ediliyor.
İLK ATAMALAR YAPILDI
İlk 42 bin 500'lük dilimin ataması geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi ve personel alımı yapıldı.