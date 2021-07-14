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Sadece 76,56 ve 194 TL geri ödeme alıyor! Anında hesaba geçiyor! Kimlikle başvurana 2.000 ve 5.000 TL veriliyor

Ve belli oldu ve Peş peşe açıklama geldi. Bayram öncesi kredi ihtiyacı olanlar için Halkbank duyuruda bulundu. Banka açıklamasında, bireysel nakit ihtiyaçları için uygun finansmanlı kredi verdiğini açıkladı. Bankadan 2.000 ve 5.000 TL kredi çekenler 76,56 ve 194,03 TL aylık geri ödeme yapacak. Halkbank ihtiyaç kredisine başvuru yapmak isteyenlerin ise kimlikleri ile banka şubesine başvurması yeterli. Tüm bireysel ihtiyaçlarınızın finansmanında kullanabileceğiniz 36 aya kadar vade imkânına sahip Tüketici Kredimize hemen başvurun, paranız uygun faiz oranları ve dilediğiniz ödeme seçenekleriyle en kısa sürede cebinizde olsun...

takvim.com.tr
14.07.2021 08:35 - Son Güncelleme: 14.07.2021 08:35
Sadece 76,56 ve 194 TL geri ödeme alıyor! Anında hesaba geçiyor! Kimlikle başvurana 2.000 ve 5.000 TL veriliyor

İhtiyaç kredisi; uzun bir zamandan beri bankaların bize sunduğu, çeşitli ihtiyaçlarımız için kullanabildiğimiz krediye verilen isimdir; diğer bir adı da şahıs kredisidir. Bu kredinin kendi arasında sınıflandırması da yapılmıştır. Halkbank aylık %1,67 faiz oranı ve her bütçeye uygun geri ödeme seçenekleriyle 36 ay vadeli kredi verdiğini duyurdu. Banka kredisi için en yakın şubeye başvuru yapılması gerektiği bildirildi.

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Sadece 76,56 ve 194 TL geri ödeme alıyor! Anında hesaba geçiyor! Kimlikle başvurana 2.000 ve 5.000 TL veriliyor

ZİRAAT BANKASI 2.000 TL 36 AY GERİ ÖDEME

Tüm bireysel ihtiyaçlarınızın finansmanında kullanabileceğiniz 36 aya kadar vade imkânına sahip Tüketici Kredimize hemen başvurun, paranız uygun faiz oranları ve dilediğiniz ödeme seçenekleriyle en kısa sürede cebinizde olsun.

Sadece 76,56 ve 194 TL geri ödeme alıyor! Anında hesaba geçiyor! Kimlikle başvurana 2.000 ve 5.000 TL veriliyor

ZİRAAT BANKASI 5.000 TL 36 AY GERİ ÖDEME

Özellikler

Dilediğiniz ödeme seçenekleriyle esnek bir yapıya sahiptir.

36 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.

Şahsi ve/veya maddi teminat alınmaktadır.

Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası* ürünü sunmaktadır.

*Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. acentesidir.

Sadece 76,56 ve 194 TL geri ödeme alıyor! Anında hesaba geçiyor! Kimlikle başvurana 2.000 ve 5.000 TL veriliyor

HALKBANK 5.000 TL 36 AY GERİ ÖDEME

Tutar ve Ödeme Koşulları

Kredinizi aylık %1,67 faiz oranıyla tahsis ücretli olarak 36 ay vadeli kullanabilirsiniz

Kredi ödemelerinizi;

Aylık eşit taksitli,

Artan taksitli,

Azalan taksitli,

3 ayda bir eşit taksitli,

Serbest ödemeli olarak yapabilirsiniz.

Sadece 76,56 ve 194 TL geri ödeme alıyor! Anında hesaba geçiyor! Kimlikle başvurana 2.000 ve 5.000 TL veriliyor

İhtiyaç kredileri diğer kredilere göre daha ziyada düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir. Bu tip krediler için son dönemde bankaların yeni uygulamaları sayesinde şubeye gitmeden dahi telefon ya da internet yoluyla kredi alınabilmektedir.