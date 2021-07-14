Sadece 76,56 ve 194 TL geri ödeme alıyor! Anında hesaba geçiyor! Kimlikle başvurana 2.000 ve 5.000 TL veriliyor

Ve belli oldu ve Peş peşe açıklama geldi. Bayram öncesi kredi ihtiyacı olanlar için Halkbank duyuruda bulundu. Banka açıklamasında, bireysel nakit ihtiyaçları için uygun finansmanlı kredi verdiğini açıkladı. Bankadan 2.000 ve 5.000 TL kredi çekenler 76,56 ve 194,03 TL aylık geri ödeme yapacak. Halkbank ihtiyaç kredisine başvuru yapmak isteyenlerin ise kimlikleri ile banka şubesine başvurması yeterli. Tüm bireysel ihtiyaçlarınızın finansmanında kullanabileceğiniz 36 aya kadar vade imkânına sahip Tüketici Kredimize hemen başvurun, paranız uygun faiz oranları ve dilediğiniz ödeme seçenekleriyle en kısa sürede cebinizde olsun...

14.07.2021 08:35 - Son Güncelleme: 14.07.2021 08:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





