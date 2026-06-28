Rusya'dan dizel ihracatına tam yasak sinyali: Enerji piyasaları tedirgin

KÜRESEL PETROL PİYASASINDA YENİ TEDARİK ENDİŞESİ

Rusya'nın dünyanın en büyük dizel ihracatçılarından biri olması nedeniyle olası bir ihracat yasağı yalnızca ülke içini değil, küresel enerji piyasalarını da yakından ilgilendiriyor. Böyle bir kararın uluslararası arzı daraltabileceği ve fiyat oynaklığını artırabileceği değerlendiriliyor.