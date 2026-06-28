Rusya'dan dizel ihracatına tam yasak sinyali: Enerji piyasaları tedirgin
Ukrayna'nın rafineri saldırıları sonrası yakıt istasyonlarında kuyrukların oluştuğu Rusya, dizel ihracatını tamamen durdurmaya hazırlanıyor. Dünyanın en büyük tedarikçilerinden birinin gündeme aldığı bu adım, küresel piyasalarda yeni bir enerji krizinin ve fiyat dalgalanmalarının habercisi olarak değerlendiriliyor.
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EMTİA PİYASALARINDA SON DURUM
|Emtia
|Haftalık Değişim
|Brent petrol
|-%8,5
|Doğal gaz
|+%1,4
|Altın
|-%1,8
|Gümüş
|-%9
|Platin
|-%2,2
|Paladyum
|-%4,2