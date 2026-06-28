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Rusya'dan dizel ihracatına tam yasak sinyali: Enerji piyasaları tedirgin

Ukrayna'nın rafineri saldırıları sonrası yakıt istasyonlarında kuyrukların oluştuğu Rusya, dizel ihracatını tamamen durdurmaya hazırlanıyor. Dünyanın en büyük tedarikçilerinden birinin gündeme aldığı bu adım, küresel piyasalarda yeni bir enerji krizinin ve fiyat dalgalanmalarının habercisi olarak değerlendiriliyor.

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Rusya’dan dizel ihracat yasağı sinyali, piyasalarda tedirginlik yarattı

Rusya'nın dizel yakıt ihracatına tam yasak getirme ihtimalini gündeme taşıması, küresel enerji piyasalarında yeni hafta öncesi tedirginliği artırdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı açıklama, petrol arzına ilişkin endişeleri yeniden gündeme getirirken yatırımcılar altın, petrol ve diğer emtia fiyatlarının bu gelişmeye nasıl tepki vereceğini yakından izlemeye başladı.

Rusya iç piyasadaki yakıt sıkıntısı nedeniyle dizel ihracatını durdurmayı değerlendiriyor

RUSYA DİZEL İHRACATINI DURDURMAYI DEĞERLENDİRİYOR

Rusya yönetimi, ülke içinde yaşanan akaryakıt sıkıntısını hafifletmek amacıyla dizel yakıt ihracatına tam yasak getirilmesini değerlendiriyor. Açıklamaya göre öncelik, vatandaşların, işletmelerin ve kritik hizmetlerin kesintisiz yakıt ihtiyacının karşılanması olacak.

Yetkililer, büyük rafinerilerin tam kapasite çalıştığını, bakım süreçlerinin hızlandırıldığını ve üretimi artıracak ek önlemler üzerinde çalışıldığını belirtti. Buna rağmen iç piyasadaki yakıt arzında sorunların sürdüğü ifade edildi.

Dünyanın en büyük dizel ihracatçısı Rusya’dan gelen yasak tehdidi küresel arzı tehdit ediyor

KÜRESEL PETROL PİYASASINDA YENİ TEDARİK ENDİŞESİ

Rusya'nın dünyanın en büyük dizel ihracatçılarından biri olması nedeniyle olası bir ihracat yasağı yalnızca ülke içini değil, küresel enerji piyasalarını da yakından ilgilendiriyor. Böyle bir kararın uluslararası arzı daraltabileceği ve fiyat oynaklığını artırabileceği değerlendiriliyor.

ABD-İran görüşmeleriyle rahatlayan petrol piyasasında Rusya faktörü yeni risk oluşturdu

PETROL FİYATLARI İÇİN YENİ RİSK OLUŞTU

Aslında petrol piyasası geçen hafta ABD-İran görüşmelerindeki olumlu hava ve Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiğinin hızlanmasıyla rahatlamış, Brent petrol savaş döneminde oluşan risk priminin önemli bölümünü geri vermişti.

Ancak Rusya'dan gelen son açıklama, piyasalarda yeniden arz endişesini öne çıkardı. Yatırımcılar şimdi olası ihracat yasağının küresel yakıt akışını nasıl etkileyeceğini hesaplamaya başladı.

Rusya’da akaryakıt istasyonlarında kuyruklar oluştu, arz sıkıntısı sürüyor

AKARYAKIT İSTASYONLARINDA KUYRUKLAR OLUŞTU

Rusya'da son dönemde yakıt stoklarının iç piyasaya sunulmasına rağmen birçok bölgede arz sıkıntısı devam ediyor. Açıklamalara göre bazı akaryakıt istasyonlarında kuyruklar oluşurken, ihtiyaç duyulan benzin türüne her zaman ulaşılamıyor.

Ukrayna saldırıları ve artan talep Rusya’da benzin stoklarını geçen yıla göre yüzde 4 düşürdü

Resmi verilere göre ülkedeki benzin stokları yaklaşık 1,7 milyon ton seviyesinde bulunuyor. Bu miktar geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 4 daha düşük seviyede.

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılar nedeniyle çok sayıda petrol rafinerisinin üretimi aksarken, artan yaz dönemi talebi de arz üzerindeki baskıyı artırdı.

Emtia piyasalarında haftalık değişim: Brent petrol yüzde 8,5, gümüş yüzde 9 düştü

EMTİA PİYASALARINDA SON DURUM

EmtiaHaftalık Değişim
Brent petrol-%8,5
Doğal gaz+%1,4
Altın-%1,8
Gümüş-%9
Platin-%2,2
Paladyum-%4,2
Petrol piyasasındaki gelişmeler altın ve gümüş fiyatlarını da etkiliyor

ALTIN VE GÜMÜŞTE GÖZLER YENİ HAFTADA

Petrol tarafındaki gelişmeler yalnızca enerji piyasasını değil, değerli metalleri de yakından ilgilendiriyor. Son haftalarda güçlü dolar ve ABD Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin beklentiler nedeniyle altın ve gümüş fiyatları baskı altında kaldı.

Enerji arzındaki sorunlar küresel enflasyon beklentilerini yükseltebilir

Buna karşın enerji tarafında yaşanabilecek yeni arz sorunlarının küresel enflasyon beklentilerini yeniden yükseltmesi halinde güvenli liman talebinin güçlenebileceği değerlendiriliyor.

  • Rusya'nın dizel ihracatıyla ilgili kararı.
  • Petrol arzında yaşanabilecek olası değişimler.
  • ABD Merkez Bankası'nın faiz mesajları.
  • Dolar endeksinin seyri.
  • Jeopolitik gelişmeler.
Yeni haftada Rusya’nın ihracat kararı ve merkez bankası mesajları piyasaların odağında

YATIRIMCILARIN ODAĞI YENİ HAFTAYA ÇEVRİLDİ

Yeni haftada piyasaların odağında Rusya'dan gelecek olası ihracat kararı ile küresel merkez bankalarının para politikalarına ilişkin mesajlar bulunuyor. Özellikle enerji fiyatlarında oluşabilecek yeni hareketlerin altın, gümüş ve diğer emtia ürünleri üzerinde zincirleme etki oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Jeopolitik riskler ve para politikaları emtia piyasalarında yüksek oynaklığa yol açıyor

Analistler, jeopolitik gelişmeler ile para politikalarının aynı anda fiyatlamaları etkilediği mevcut ortamda emtia piyasalarında yüksek oynaklığın bir süre daha devam edebileceğine dikkat çekiyor.

Makro aktarım mekanizması

(Haberde yer alan görseller takvim.com.tr grafik servisine aittir)

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