Resmen belli oldu! Emekli maaşı 3500, 3.600, 3700, 4000 TL ve üzerinde olanlara çok önemli bir duyuru yapıldı!
Bankalar emekli olan ve maaşı 3500, 3.600, 3700, 4000 TL ve üzeri olan vatandaşlara müjde gibi bir açıklama yaptı. Yapılan bildirime göre 3500, 3.600, 3700, 4000 TL ve üzeri emekli maaşlarına ek promosyon ödemeleri yapılacak. Promosyon tutarı en az 5000 TL en çok ise 10000 TL civarlarına çıkmıştır. Emekli promosyonunda bankaların rekabeti emeklilere yansıdı. Buna göre ise özel bankaların Ekim ayı promosyon sayıları, emeklilere ne kadar ödediğine dair bütün detaylar banka banka sayılar haberimizin devamında yer alıyor.
10.10.2022 10:31 - Son Güncelleme: 10.10.2022 10:31
Emekli maaşlarına promosyon verecek bankalar genel olarak şu şekildedir. Yapı Kredi,Türkiye İş Bankası, Garanti Bankası, İNG, TEB ve Türkiye ekonomi bankasıdır.
Bu promosyonlardan yaralanmak isteyen vatandaşların emeklilik çeşidine de bakılmamaktadır. Yani ister SSK isterse bağ kur olsun bütün emekliler bu yardımdan yararlanabilecektir.
Bankaların düzenlediği yeni promosyon ödemelerine müracaatlar iki değişik şekilde yapılmaktadır. Bunlardan ilki ve en basit müracaat biçimi mobil bankacılıktır. Başvuru gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar ilk olarak alakalı mobil bankacılık uygulamasını indirmesi gerekmektedir.