Rakam NETLEŞTİ! 1 Temmuz 2022 Cumhurbaşkanı Erdoğan Asgari ücret zammı son dakika! %25 artışla 6.225 TL... Asgari ücret net-brüt zam oranı aylık, günlük kaç TL oldu?

Türkiye'de milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren yeni asgari ücret zammında beklenen gün geldi. Herkesin merakla sorduğu asgari ücret ne kadar oldu? sorusunun cevabını Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında verecek. Yönetmeliğin değiştirilmesiyle ek zam 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Peki asgari ücretle maaşlar ne kadar olacak? Yeni maaşlar Temmuz'da mı alınacak? İşte asgari ücret zammına dair tüm cevaplar...