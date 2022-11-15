PTT sınavsız binlerce büro, gişe memuru, dağıtıcı alımı başvuruları var mı? 15 Kasım PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Bu kadrolara müracaat gerçekleştirmek isteyen vatandaşların müracaat şartlarına haiz olması gerekmektedir. Genel şartların beraberinde başvuru yapılacak pozisyon için istenen şartlar da bulunmaktadır. KPSS koşulu olmayan ve sınavsız yapılacak bu alımlarda adayların otuz beş yayından gün almamış olması gerekiyor. Buna göre 2023 yılında kurumun 15 bin kadar personel alımını gerçekleştirmesi beklenmektedir.