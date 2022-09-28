Promosyonda SON 2 gün! 12 bin TL'ye yükseldi! SSK, Bağkur, 4C'li tek kalemde ATM'den maaş misali çekecek! Yapı Kredi, Finansbank, QNB, HSBC, ICBC, ING, Odeabank...

Emekli promosyon kampanyaları hakkında aramalar hız kazandı. Emeklilere 8 bin liraya varan promosyon verilirken, kampanyalarla birlikte bu tutar 10 bin TL'ye kadar yükseliyor. Bankaların derlediği emeklilik promosyonu miktarları birbirinden farklılık gösteriyor. Karşılıksız olarak ödenen bu miktarlardan yararlanmak isteyenler tek tek bankaları dolaşmasın ve vakit kaybetmeden güncel emekli promosyon kampanyalarını incelesin diye haberlerimizde gerekli bilgilere yer verdik. Ancak bu kampanyaların bazıları 30 Eylül'de sona erecek. İşte bankaların kampanyaları ve bunların bitiş tarihleri!