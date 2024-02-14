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Primi eksik olanlar için liste A'dan Z'ye değişti! SGK, yaş gün tablosu hesabını baştan yapın! 1000-2000-3000-4000-5000-7200 günü olanlar...

Emeklilik, her bireyin hayalidir ve bu hedefe ulaşmanın yolları günümüzde çeşitleniyor. İş yerinde çalışmak, kendi iş yerini açmak, bir şirkete ortak olmak, isteğe bağlı sigorta primi yatırmak veya borçlanma yoluyla emeklilik hedefine ulaşmak mümkün hale geliyor. 2024 yılı itibarıyla yürürlüğe giren yeni asgari ücret düzenlemesi ile birlikte, emeklilik için ödenmesi gereken primlerde de bazı değişiklikler meydana geldi. İşte bu yıl için geçerli olan yeni prim tutarları...

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Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 17:32 Güncelleme 14 Şubat 2024, 17:32
Primi eksik olanlar için liste A’dan Z’ye değişti! SGK, yaş gün tablosu hesabını baştan yapın! 1000-2000-3000-4000-5000-7200 günü olanlar... 1

Esnaf Bağ-Kur primlerinden, ev hizmetlerinde çalışanlara ve tarımla uğraşanlara kadar birçok kesimi ilgilendiren prim tutarları ve sigorta ödemelerinde önemli değişiklikler yaşandı. İşte detaylar...

Primi eksik olanlar için liste A’dan Z’ye değişti! SGK, yaş gün tablosu hesabını baştan yapın! 1000-2000-3000-4000-5000-7200 günü olanlar... 2

Esnaf Bağ-Kur Primleri:

En düşük prim tutarı 6.900 lira 86 kuruş olarak belirlendi, en yüksek tutar ise 51.756 lira 52 kuruş.
Primini düzenli ödeyenler için 5 puanlık avantajla en düşük prim tutarı 5.900 lira 74 kuruş olarak uygulanacak.
En alt tutardan ödeme yapan esnafların aylık avantajı 1.012 lira olacak.

Primi eksik olanlar için liste A’dan Z’ye değişti! SGK, yaş gün tablosu hesabını baştan yapın! 1000-2000-3000-4000-5000-7200 günü olanlar... 3

Çalışmayanlar ve Eksik Prim Ödeyenler:

En düşük isteğe bağlı sigorta primi 6.400 lira 80 kuruş oldu.
Ev kadınlarının primlerinin 3'te 1'i devlet tarafından ödenecek, böylece ev kadınları aylık 4.267 lira 20 kuruş prim ödeyerek emekli olabilecekler.

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