Primi eksik olanlar için liste A'dan Z'ye değişti! SGK, yaş gün tablosu hesabını baştan yapın! 1000-2000-3000-4000-5000-7200 günü olanlar...

Esnaf Bağ-Kur primlerinden, ev hizmetlerinde çalışanlara ve tarımla uğraşanlara kadar birçok kesimi ilgilendiren prim tutarları ve sigorta ödemelerinde önemli değişiklikler yaşandı. İşte detaylar...
Esnaf Bağ-Kur Primleri:
En düşük prim tutarı 6.900 lira 86 kuruş olarak belirlendi, en yüksek tutar ise 51.756 lira 52 kuruş.
Primini düzenli ödeyenler için 5 puanlık avantajla en düşük prim tutarı 5.900 lira 74 kuruş olarak uygulanacak.
En alt tutardan ödeme yapan esnafların aylık avantajı 1.012 lira olacak.
Çalışmayanlar ve Eksik Prim Ödeyenler:
En düşük isteğe bağlı sigorta primi 6.400 lira 80 kuruş oldu.
Ev kadınlarının primlerinin 3'te 1'i devlet tarafından ödenecek, böylece ev kadınları aylık 4.267 lira 20 kuruş prim ödeyerek emekli olabilecekler.