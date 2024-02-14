Primi eksik olanlar için liste A'dan Z'ye değişti! SGK, yaş gün tablosu hesabını baştan yapın! 1000-2000-3000-4000-5000-7200 günü olanlar...

1 Esnaf Bağ-Kur primlerinden, ev hizmetlerinde çalışanlara ve tarımla uğraşanlara kadar birçok kesimi ilgilendiren prim tutarları ve sigorta ödemelerinde önemli değişiklikler yaşandı. İşte detaylar...

2 Esnaf Bağ-Kur Primleri: En düşük prim tutarı 6.900 lira 86 kuruş olarak belirlendi, en yüksek tutar ise 51.756 lira 52 kuruş.

Primini düzenli ödeyenler için 5 puanlık avantajla en düşük prim tutarı 5.900 lira 74 kuruş olarak uygulanacak.

En alt tutardan ödeme yapan esnafların aylık avantajı 1.012 lira olacak.