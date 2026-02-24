Piyasaların gözü FED faiz kararında: Mart toplantısı için tarih belli oldu! İndirim gelecek mi?

PODCAST CANLI YAYIN

Küresel piyasaların merakla beklediği ABD Merkez Bankası'nın mart ayı faiz kararı 18 Mart 2026 Çarşamba günü saat 21.00'de açıklanacak. Piyasalarda politika faizinin sabit bırakılmasına kesin gözüyle bakılırken yatırımcılar karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajlara odaklanmış durumda. Powell'ın açıklamaları yılın geri kalanında faiz indirimi takvimine ilişkin beklentilere yön verecek.

Ocak ayında açıklanan faiz kararı ve son enflasyon verilerinin ardından gözler şimdi ABD Merkez Bankası'nın mart toplantısına çevrildi. Dolar, altın, borsa ve kripto para piyasalarında yön arayışı sürerken yatırımcıların odağında bir kez daha Fed'in vereceği mesajlar var.

MART AYI FOMC TOPLANTISI İÇİN TAKVİM NETLEŞTİ

ABD Merkez Bankası'nın yılın ikinci Para Politikası Kurulu toplantısı 18 Mart'ta gerçekleştirilecek. Toplantı sonrası faiz kararı aynı gün saat 21.00'de kamuoyuna duyurulacak.

Kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı basın açıklaması ise piyasalar açısından en az kararın kendisi kadar belirleyici olacak. Powell'ın kullanacağı ifadeler, önümüzdeki aylara ilişkin para politikası patikasına dair ipuçları verecek.

PİYASALARIN BEKLENTİSİ: FAİZLERDE DEĞİŞİKLİK YOK

Piyasa fiyatlamalarına bakıldığında, mart toplantısında politika faizinin sabit bırakılmasına yüksek olasılık tanınıyor. Özellikle son dönemde açıklanan veriler, Fed'in temkinli duruşunu koruyabileceğine işaret ediyor.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller da yaptığı değerlendirmede, iş gücü piyasasındaki seyrin belirleyici olacağını vurguladı. Ocak ayında istihdam tarafında görülen iyileşmenin şubat ayında da sürmesi halinde, faiz indirimlerine ara verilmesinin gündeme gelebileceğini ifade etti. Bu açıklamalar, para politikasında aceleci bir adım atılmayacağı yönündeki beklentileri güçlendirdi.

OCAK AYINDA FED FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

ABD Merkez Bankası (Fed), 2026 yılının ilk faiz kararını 28 Ocak'ta açıkladı. Fed, politika faizini 3,50-3,75 aralığında sabit bıraktı.

İLK İNDİRİM İÇİN TEMMUZ ÖNE ÇIKIYOR

Mart ayında değişiklik beklenmezken, yılın ilk faiz indirimi için temmuz ayı daha güçlü bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. Enflasyonun seyri ve iş gücü piyasasından gelecek veriler, bu takvimin netleşmesinde belirleyici olacak.

Küresel risk iştahı açısından Fed'in vereceği mesajlar kritik önem taşıyor. Özellikle gelişmekte olan ülke piyasaları, doların yönü ve emtia fiyatları üzerindeki olası etkiler nedeniyle toplantıdan çıkacak tonu yakından izleyecek.

Mart ayı toplantısı yalnızca kısa vadeli fiyatlamalar açısından değil yılın geri kalanına ilişkin para politikası beklentilerinin şekillenmesi bakımından da belirleyici bir dönemeç olacak. Piyasalar şimdi 18 Mart akşamı açıklanacak karara kilitlenmiş durumda.