Piyasaların gözü FED faiz kararında: Mart toplantısı için tarih belli oldu! İndirim gelecek mi?

Ocak ayında açıklanan faiz kararı ve son enflasyon verilerinin ardından gözler şimdi ABD Merkez Bankası'nın mart toplantısına çevrildi. Dolar, altın, borsa ve kripto para piyasalarında yön arayışı sürerken yatırımcıların odağında bir kez daha Fed'in vereceği mesajlar var.