Piyasaların gözü FED faiz kararında: Mart toplantısı için tarih belli oldu! İndirim gelecek mi?
Küresel piyasaların merakla beklediği ABD Merkez Bankası'nın mart ayı faiz kararı 18 Mart 2026 Çarşamba günü saat 21.00'de açıklanacak. Piyasalarda politika faizinin sabit bırakılmasına kesin gözüyle bakılırken yatırımcılar karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajlara odaklanmış durumda. Powell'ın açıklamaları yılın geri kalanında faiz indirimi takvimine ilişkin beklentilere yön verecek.
