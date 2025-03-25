YABANCI YATIRIMCILARLA GÖRÜŞECEKLER

Tüm bu gelişmeler ışığında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın bugün Türkiye saatiyle 16.00'da küresel yatırımcılarla online bir toplantı yapacağı belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Citigroup ve Deutsche Bank'ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler değerlendirilecektir. Görüşmeye, Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu'dan çok sayıda portföy ve doğrudan yabancı yatırımcı katılacaktır"