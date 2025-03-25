İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu 560 milyar liralık yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı. İmamoğlu'nun tutuklanmasına karar veren mahkeme, kurulan kirli rüşvet çarkının tek tek açıkladı.
İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel halkı sokaklara çağırarak, yerli ve milli ürünleri hedef aldı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından bazı provokatörler piyasaların altüst olacağını iddia etti.
Yaşananların ardından peş peşe önlemler alındı. İlk olarak Borsa İstanbul, Pazar gecesi 1 ay boyunca algoritmaların işlem hızlarını yavaşlatacak ve maliyetlerini arttıracak önlemini açıkladı. 1 ay boyunca emir işlem oranı düşürüldü. Emir/işlem oranı eşik değer aşım ücretleri de yükseltildi.
Daha sonra Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 24 Mart-25 Nisan tarihleri arasında arasında Borsa İstanbul'da açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verdiğini duyurdu.
NDF İŞLEMLERİNE BAŞLANDI
Merkez Bankası ise kurlardaki oynaklığı azaltmak ve piyasadaki döviz likiditesini dengelemek amacıyla TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleri (NDF) başlattı. En son Temmuz 2007'de başvurulan bu uygulama ile TCMB, piyasadaki fazla Türk Lirası likiditesini çekmeyi hedefliyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım işlemlerine, yani İngilizce kısaltmasıyla NDF işlemlerine başladı. Peki bu ne anlama geliyor? pic.twitter.com/pYAT33KlZn— Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) March 25, 2025
BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili Bakan Şimşek'te bir açıklamada bulundu. Şimşek, "Piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gerekli tüm adımlar atılıyor. TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleriyle piyasalardaki oynaklığın azaltılması ve öngörülebilirliğin artırılması hedefleniyor." dedi.
STOPAJ İNDİRİMİ DEVREYE ALINABİLİR
Para Politikası Kurulu gecelik borç verme faiz oranını da 200 baz puan artırılarak yüzde 46'ya yükseltti. Bir haftalık repo ihalelerinin bir süreliğine yapılmayacağı duyuruldu. Vadesi 91 güne kadar likidite senetleri ihraç etti. Önlemler kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın TL'ye olan ilgiyi artırmak için önümüzdeki günlerde stopaj indirimini devreye alabileceği de belirtiliyor. 1 Şubat itibarıyla vadeli mevduatlarda stopaj oranları artırılmıştı. 6 aya kadar vadeli hesaplarda oran yüzde 10'dan 15'e, 1 yıla kadar olanlarda yüzde 7.5'ten 12'ye, 1 yıldan uzun vadelerde ise yüzde 5'ten 10'a yükseltilmişti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomik programın kararlı bir şekilde uygulamaya devam ettiklerini ve gerekli adımların atıldığını beliterek, "Ekonomimizin temelleri güçlü. Ekonomik programımızı kararlılıkla ve koordinasyon içinde hayata geçirmeye devam ediyoruz. Cari açığımız düşük, bütçe açığımız deprem harcamalarına rağmen kontrol altında, Merkez Bankası rezervlerimiz yeterli seviyelerde, bankacılık sistemimiz sağlam, dengeli büyüme ile istihdam artışı devam ederken işsizlik oranımız uzun süredir tek hanede, temel öncelik olarak gördüğümüz enflasyon ise düşüş eğiliminde. Bölgemizde etkin diplomasi ile barış ve istikrara katkıda bulunurken, ülkemizde Terörsüz Türkiye hedefi ile huzur ve güveni pekiştiriyoruz. İlgili tüm kurumlarımız piyasaları ve dönemsel gelişmeleri yakından takip etmekte ve gerekli adımları atmaktadır." açıklamasında bulundu.
KORKULAN OLMADI! BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Önlemlerin ardından korkulan olmadı. Ekonomi yöntemi gerekli adımları atarak bazı kesimlerin piyasanın çökeceği hayalini kursağında bıraktı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,76 yükselişle 9.462,68 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 163,32 puan ve yüzde 1,76 artışla 9.462,68 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 3,15 ve holding endeksi yüzde 1,32 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran banka olurken, tek kaybettiren yüzde 0,44 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,82 değer kazanarak 9.299,36 puandan tamamladı.
"KISA SÜRELİ TEPKİ NORMAL"
Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener, Türkiye ekonomisinin bu tür şoklara artık hazırlıklı olduğunu belirterek "Son yıllarda yaşanan ekonomik krizler, finansal dalgalanmalar ve küresel belirsizlikler, Türkiye'nin ekonomik direncini artırdı. Piyasa aktörleri, muhtemel şoklara karşı daha hazırlıklı ve rasyonel hareket ediyor. Ayrıca ekonomi yönetiminin hızlı müdahale kabiliyeti, piyasaların ani düşüşlerden çabuk toparlanmasını sağlıyor. Ekonomideki bu yapısal dayanıklılık, yatırımcıların güvenini artırıyor ve kısa vadeli dalgalanmaların kalıcı etkiler oluşturmasını engelliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in de yaptığı açıklamalarda belirttiği gibi, ekonomi yönetimi gerekli müdahaleleri yapıyor ve yapmaya devam edecektir. Piyasaların kısa süreli tepkiler vermesi gayet normal. Ancak eski Türkiye'de olduğu gibi bu durumların ekonomik krize evrilmesi kolay değil" dedi.
YABANCI YATIRIMCILARLA GÖRÜŞECEKLER
Tüm bu gelişmeler ışığında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın bugün Türkiye saatiyle 16.00'da küresel yatırımcılarla online bir toplantı yapacağı belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Citigroup ve Deutsche Bank'ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler değerlendirilecektir. Görüşmeye, Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu'dan çok sayıda portföy ve doğrudan yabancı yatırımcı katılacaktır"