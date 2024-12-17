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Pirinç, tereyağı, zeytin, dana kuşbaşı, kağıt havlu hepsi indirimde; Tarım Kredi Marketten büyük fırsat

Yılın sonlarına yaklaşırken, Tarım Kredi Market raflarında önemli fiyat düşüşleri yaşandı. Bu haberimizde, marketin dikkat çeken indirimli ürün listesini keşfedeceğiz ve cazip fırsatları değerlendirme şansını yakalayacağız.

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Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 08:32 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 08:32
Pirinç, tereyağı, zeytin, dana kuşbaşı, kağıt havlu hepsi indirimde; Tarım Kredi Marketten büyük fırsat

Tarım Kredi Market İndirimli Fiyatları

TK Tuzsuz Tereyağı: 285 TL

TK Donuk Dana Kuşbaşı: 155,60 TL

Pirinç, tereyağı, zeytin, dana kuşbaşı, kağıt havlu hepsi indirimde; Tarım Kredi Marketten büyük fırsat

TK İlk Hasat Çay: 154,90 TL

Tarsüt Tam Yağlı Kaşar Peyniri: 169 TL

Pirinç, tereyağı, zeytin, dana kuşbaşı, kağıt havlu hepsi indirimde; Tarım Kredi Marketten büyük fırsat

TK Anadolu Barbunya: 77,50 TL

TK Osmancık Pirinç: 134,90 TL

Pirinç, tereyağı, zeytin, dana kuşbaşı, kağıt havlu hepsi indirimde; Tarım Kredi Marketten büyük fırsat

Elit Banyo Temizleyici Sprey: 39,90 TL

Superfresh Pizza King: 159,90 TL

Pirinç, tereyağı, zeytin, dana kuşbaşı, kağıt havlu hepsi indirimde; Tarım Kredi Marketten büyük fırsat

Tarsüt Bergama Tulum Peyniri: 115 TL

Nutymax Antep Fıstığı: 19,90 TL

Pirinç, tereyağı, zeytin, dana kuşbaşı, kağıt havlu hepsi indirimde; Tarım Kredi Marketten büyük fırsat

Kızılay Doğal Maden Suyu: 29,90 TL

Elit Sıvı Krem Çeşitleri: 30,90 TL

Ülker İkram Kremalı Bisküvi: 32,60 TL

Pirinç, tereyağı, zeytin, dana kuşbaşı, kağıt havlu hepsi indirimde; Tarım Kredi Marketten büyük fırsat

Bu fırsatlar, hem gıda hem de temizlik ürünlerinde oldukça geniş bir yelpazede indirim sunuyor. Tarım Kredi Kooperatifi marketi, kaliteyi uygun fiyatlarla sunmaya devam ediyor.

Kaynak: Daha fazla bilgi ve detaylı alışveriş için Tarım Kredi Kooperatifi Market Kampanyalar sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Derleme: Takvim.com.tr