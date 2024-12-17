Pirinç, tereyağı, zeytin, dana kuşbaşı, kağıt havlu hepsi indirimde; Tarım Kredi Marketten büyük fırsat

Bu fırsatlar, hem gıda hem de temizlik ürünlerinde oldukça geniş bir yelpazede indirim sunuyor. Tarım Kredi Kooperatifi marketi, kaliteyi uygun fiyatlarla sunmaya devam ediyor.

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Derleme: Takvim.com.tr