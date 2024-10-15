Petrol fiyatlarında büyük düşüş: LPG, benzin, BRENT petrol güncel fiyat listesi...

Son günlerde akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişiklikler, Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşların dikkatini çekti. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki benzin ve motorin fiyatları ile daha küçük illerdeki fiyat farklılıkları vatandaşlar arasında merak uyandırıyor. İşte detaylar...

Petrol fiyatları yüzde 4'ten fazla düşerek son iki haftanın en düşük seviyesine geriledi Petrol fiyatları, İran'dan gelen petrol arzına ilişkin endişelerin azalması ve küresel talep tahminlerindeki zayıflamanın etkisiyle yüzde 4'ten fazla geriledi. İsrail'in, İran'daki petrol tesislerine yönelik bir saldırı planlamadığına dair çıkan haberler, piyasada arz kaynaklı endişeleri hafifletti. Bu durum, Brent ham petrolünü ve ABD hafif ham petrolünü önemli ölçüde etkiledi. Her iki petrol türü de Ekim ayı başından bu yana en düşük seviyelerine ulaştı.