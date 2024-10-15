Petrol fiyatlarında büyük düşüş: LPG, benzin, BRENT petrol güncel fiyat listesi...

Son günlerde akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişiklikler, Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşların dikkatini çekti. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki benzin ve motorin fiyatları ile daha küçük illerdeki fiyat farklılıkları vatandaşlar arasında merak uyandırıyor. İşte detaylar...
Petrol fiyatları yüzde 4'ten fazla düşerek son iki haftanın en düşük seviyesine geriledi
Petrol fiyatları, İran'dan gelen petrol arzına ilişkin endişelerin azalması ve küresel talep tahminlerindeki zayıflamanın etkisiyle yüzde 4'ten fazla geriledi. İsrail'in, İran'daki petrol tesislerine yönelik bir saldırı planlamadığına dair çıkan haberler, piyasada arz kaynaklı endişeleri hafifletti. Bu durum, Brent ham petrolünü ve ABD hafif ham petrolünü önemli ölçüde etkiledi. Her iki petrol türü de Ekim ayı başından bu yana en düşük seviyelerine ulaştı.
Brent ham petrolü 74,18 dolara geriledi
Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı, Türkiye saatiyle 14:18 itibarıyla yüzde 4,2'lik bir düşüşle 74,18 dolar seviyesine indi. ABD hafif ham petrolü ise yüzde 4,5'lik bir değer kaybıyla 70,50 dolar seviyesine geriledi. Bu gelişmeler, hem küresel petrol piyasalarını hem de Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiledi.