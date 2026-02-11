PODCAST CANLI YAYIN

Pegasus'tan 9 euro yurt dışı bilet kampanyası: Hangi tarihli uçuşlarda geçerli?

Pegasus, 11-12 Şubat 2026 tarihlerinde BolBol üyelerine özel kampanya başlattı. Kampanya kapsamında seçili yurt dışı direkt uçuşlarda Light Paket biletler 9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, 29 Mart – 31 Mayıs 2026 tarihli uçuşlar için toplam 100 bin koltuk ayrıldı.

Giriş Tarihi:
Pegasus'tan 9 euro yurt dışı bilet kampanyası: Hangi tarihli uçuşlarda geçerli? - 1

Kampanya kapsamında bilet satışları, Türkiye yerel saatine göre 11 Şubat 2026 saat 09.15'te başlayıp 12 Şubat 2026 saat 23.59'a kadar devam edecek. Bu süre içinde biletleme ve ödeme işlemlerinin tamamlanması gerekiyor.

Pegasus'tan 9 euro yurt dışı bilet kampanyası: Hangi tarihli uçuşlarda geçerli? - 2

Satın alınan biletler ise 29 Mart 2026 saat 00.01 ile 31 Mayıs 2026 saat 23.59 tarihleri arasında gerçekleştirilecek seçili yurt dışı uçuşlarında kullanılabilecek.

Pegasus'tan 9 euro yurt dışı bilet kampanyası: Hangi tarihli uçuşlarda geçerli? - 3

KAMPANYADAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Kampanya yalnızca Pegasus BolBol üyelerine açık olacak. BolBol üyesi olmayan yolcular ise kampanya satış tarihleri içinde ücretsiz üyelik oluşturarak fırsattan yararlanabilecek.

Pegasus'tan 9 euro yurt dışı bilet kampanyası: Hangi tarihli uçuşlarda geçerli? - 4

FİYAT DETAYLARI VE ÜCRET YAPISI

Kampanya kapsamında sunulan 9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlar yalnızca Light Paket için geçerli olacak ve seçilen uçuşa göre değişiklik gösterebilecek.

Taşıma ücreti; baz ücret, yakıt harcı, havalimanı vergisi, check-in bedeli ve hizmet bedelinden oluşuyor. Kampanya kapsamında belirtilen vergiler ise havalimanı vergisini ifade ediyor.

Ek ürün ve hizmetler (koltuk seçimi, yemek, ek bagaj gibi) ayrıca ücretlendirilecek.

Pegasus'tan 9 euro yurt dışı bilet kampanyası: Hangi tarihli uçuşlarda geçerli? - 5

LİGHT PAKET VE EK BAGAJ AVANTAJLARI

Kampanya kapsamında Light Paket bilet alan yolculara özel ek avantajlar sunulacak. Buna göre:

Kabin bagajı hakkı 5 Euro

12 kg uçak altı bagaj hakkı 5 Euro

Ayrıca yolcular, Light Paket bilet fiyatı üzerine 10 Euro ek ödeme yaparak Süper Eko Paket seçimi yapabilecek. Süper Eko Paket içinde koltuk altı çanta, kabin bagajı ve 20 kg uçak altı bagaj hakkı bulunuyor.

Pegasus'tan 9 euro yurt dışı bilet kampanyası: Hangi tarihli uçuşlarda geçerli? - 6

SATIN ALMA KANALLARI

Kampanyalı biletler yalnızca Pegasus internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden satın alınabilecek.

İPTAL İADE VE GENEL KURALLAR

Kampanya kapsamında alınan biletlerin iptal ve iade işlemleri, ilgili ücret sınıfına ait Pegasus genel kurallarına tabi olacak. Kampanya şartlarında yer almayan konularda Pegasus genel kuralları geçerli olacak.

Pegasus, kampanya süresince kurallarda değişiklik yapma veya kampanyayı durdurma hakkını saklı tutuyor.

Pegasus'tan 9 euro yurt dışı bilet kampanyası: Hangi tarihli uçuşlarda geçerli? - 7

SINIRLI SÜRE SINIRLI KOLTUK

Belirlenen tarih aralığında ve seçili yurt dışı hatlarında geçerli olan kampanya, sınırlı sayıdaki koltuk nedeniyle erken tükenebilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların belirtilen tarihler içinde biletleme işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Pegasus'tan 9 euro yurt dışı bilet kampanyası: Hangi tarihli uçuşlarda geçerli? - 8

HANGİ HATLARDA GEÇERLİ?

1. Grup: 9€ + Vergilerle Olan Hatlar

Bu grup en geniş seçenek yelpazesine sahip olan kısımdır. Kolaylık olması için kalkış şehirlerine göre gruplandırılmıştır.

Kalkış NoktasıVarış Noktaları (Gidiş-Dönüş veya Tek Yön)
İstanbul Sabiha GökçenAtina, Bahreyn, Basel, Batum, Beyrut, Birmingham, Bologna, Bratislava, Bremen, Bristol, Bükreş, Dortmund, Edinburg, Gence, Kutaisi, Kuveyt, Ljubljana, Londra, Milan, Nürnberg, Prag, Priştine, Roma, Saraybosna, Sofya, Süleymaniye, Tiran, Tuzla, Üsküp, Venedik, Zagrep, Berlin, Brüksel, Budapeşte, Cenevre, Dublin, Duesseldorf, Frankfurt, Graz, Hamburg, Helsinki, Kişinev, Kopenhag, Münih, Rotterdam, Stockholm, Viyana, Zürih, Köln, Stuttgart
AnkaraAmman, Bağdat, Basel, Berlin, Erbil, Hamburg, Kopenhag, Krakow, Londra, Stuttgart, Varşova, Duesseldorf, Frankfurt, Sharm El Sheikh, Viyana
AntalyaAalborg, Aarhus, Basel, Berlin, Beyrut, Bratislava, Bremen, Brüksel, Cenevre, Duesseldorf, Goteborg, Hamburg, Hannover, Helsinki, Hurghada, Kopenhag, Köln, Krakow, Londra, Münster, Nürnberg, Paderborn, Prag, Priştine, Saraybosna, Sharm El Sheikh, Sofya, Stuttgart, Tiflis, Tiran, Üsküp, Varşova, Viyana, Zürih, Amsterdam, Billund, Dresden, Frankfurt, Kişinev, Leipzig, Münih, Paris, Stockholm
İzmirBakü, Barcelona, Berlin, Duesseldorf, Kahire, Krakow, Londra, Madrid, Stuttgart, Üsküp, Varşova, Viyana, Frankfurt, Münih
Anadolu ŞehirleriBodrum:Köln /Çukurova:Berlin, Londra, Duesseldorf, Erbil /Diyarbakır:Köln /Elazığ:Köln /Gaziantep:Berlin, Köln, Duesseldorf /Kayseri:Köln, Rotterdam, Stuttgart, Viyana, Duesseldorf /Konya:Kopenhag /Samsun:Berlin /Ordu-Giresun:Duesseldorf /Trabzon:Duesseldorf
Yurt Dışı Kalkışlı (TR'ye)İskenderiye, Amman, Bakü, Dammam, Eindhoven, Erbil, Hurghada, Kahire, Köln, Lyon, Manchester, Marsilya, Nice, Oslo, Paris, Riyad, Sharm El Sheikh, Tiflis, Lizbon
Pegasus'tan 9 euro yurt dışı bilet kampanyası: Hangi tarihli uçuşlarda geçerli? - 9

2. Grup: 19€ + Vergilerle Olan Hatlar

Kalkış NoktasıVarış Noktası / Güzergah
İstanbul Sabiha GökçenBarcelona, Bilbao, Erivan, Madrid, Sevilla, Aktau, Aktyubinsk, Amsterdam, Atyrau, Bakü, Cezayir, Dammam, Eindhoven, Erbil, Hurghada, Kahire, Lyon, Manchester, Marsilya, Nice, Oslo, Sharm El Sheikh, Tiflis
Diğer Şehirlerdenİzmir-Lizbon, İzmir-Podgorica, Ankara-Bakü, Antalya-Bakü, Ankara-Lizbon, Ankara-Podgorica
Yurt Dışı Kalkışlı (TR'ye)Abu Dabi, Brüksel, Cidde, Dublin, Helsinki, Kişinev, Maskat, Stockholm, Şarja, Dubai, Billund, Erbil

3. Grup: 29€ ve 39€ + Vergilerle Olan Hatlar

FiyatGüzergahlar
29€ + Vergilerİstanbul SG-Bağdat, Abu Dabi, İskenderiye, Maskat, Paris, Riyad, Şarja / Podgorica-Ankara / Podgorica-İzmir / Aktau-İstanbul / Ankara-Dubai / Antalya-Erbil / Atyrau-İstanbul / Budapeşte-İstanbul / Cezayir-İstanbul / Doha-İstanbul / Dubai-Antalya
39€ + Vergilerİstanbul SG-Basra / Aktyubinsk-İstanbul / Antalya-Amman / İstanbul SG-Doha / İstanbul SG-Cidde / Antalya-Dubai
Pegasus'tan 9 euro yurt dışı bilet kampanyası: Hangi tarihli uçuşlarda geçerli? - 10

4. Grup: 59€ - 99€ Arası (Uzak Rotalar)

FiyatGüzergahlar
59€ + Vergilerİstanbul SG-Nursultan, Bişkek, Amman, Çimkent / Antalya-Bişkek, Çimkent
69€ + VergilerAntalya-Almatı, Nursultan / İstanbul SG-Almatı, Oş, Karaçi, Petersburg, Moskova / Kazablanka-İstanbul / Çimkent-Antalya / İzmir-Moskova / Antalya-Moskova
79€ + Vergilerİstanbul SG-Kazablanka / Nursultan-Antalya / Çimkent-İstanbul / Moskova-İzmir / Antalya-Petersburg / Moskova-Antalya / Petersburg-İstanbul / Moskova-İstanbul
99€ + Vergilerİstanbul SG-Karaçi / Petersburg-Antalya

Pegasus'tan 9 euro yurt dışı bilet kampanyası: Hangi tarihli uçuşlarda geçerli? - 11

5. Grup: Süper Ekonomik Hatlar (3€ ve 5€)

Bu fiyatlar genellikle Avrupa'dan Türkiye'ye dönüş veya belirli Anadolu hatları için geçerlidir.

FiyatGüzergahlar (Kalkış - Varış)
3€ + VergilerDuesseldorf (Ankara, Çukurova, Gaziantep, Sabiha Gökçen, Kayseri, Ordu-Giresun, Trabzon) / Frankfurt (Ankara, Antalya, Sabiha Gökçen, İzmir) / Amsterdam (Antalya, Sabiha Gökçen) / Paris-Antalya / Erbil-Çukurova / Hannover-Sabiha Gökçen / Münih-Sabiha Gökçen / Rotterdam-Sabiha Gökçen / Stuttgart-Sabiha Gökçen / Zürih-Sabiha Gökçen / Çukurova-Köln / Sabiha Gökçen-Köln
5€ + VergilerSharm El Sheikh-Ankara / Viyana (Ankara, Sabiha Gökçen) / Dresden-Antalya / Leipzig-Antalya / Münih (Antalya, İzmir) / Sabiha Gökçen (Hannover, Stuttgart) / Berlin-Sabiha Gökçen / Cenevre-Sabiha Gökçen / Graz-Sabiha Gökçen / Hamburg-Sabiha Gökçen / Kopenhag-Sabiha Gökçen / Ankara-Köln / İzmir-Köln
Pegasus'tan 9 euro yurt dışı bilet kampanyası: Hangi tarihli uçuşlarda geçerli? - 12