Pegasus'tan 9 euro yurt dışı bilet kampanyası: Hangi tarihli uçuşlarda geçerli?

FİYAT DETAYLARI VE ÜCRET YAPISI

Kampanya kapsamında sunulan 9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlar yalnızca Light Paket için geçerli olacak ve seçilen uçuşa göre değişiklik gösterebilecek.

Taşıma ücreti; baz ücret, yakıt harcı, havalimanı vergisi, check-in bedeli ve hizmet bedelinden oluşuyor. Kampanya kapsamında belirtilen vergiler ise havalimanı vergisini ifade ediyor.

Ek ürün ve hizmetler (koltuk seçimi, yemek, ek bagaj gibi) ayrıca ücretlendirilecek.