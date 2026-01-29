Pegasus 2026 yurt dışı bilet kampanyasını açıkladı: Fiyatlar 9 eurodan başlıyor
Pegasus, BolBol üyelerine yurt dışı uçuşlarda büyük bir fırsat sunuyor. 29-30 Ocak 2026 tarihlerinde satın alınacak biletlerle 16 Şubat-30 Nisan 2026 arasında gerçekleştirilecek seçili direkt yurt dışı uçuşlarında Light Paket biletler 9 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. Kampanya yalnızca 100 bin koltukla sınırlı ve sadece Pegasus'un resmi internet sitesi ile mobil uygulamasında geçerli olacak.
KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU ÜLKELER
|Kalkış Noktası
|Varış Noktası
|Fiyat (+Vergiler)
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Priştine, Stuttgart, Tuzla (Karşılıklı)
|1€
|Avrupa Şehirleri (Berlin, Amsterdam, Roma, Viyana vb.)
|İstanbul Sabiha Gökçen (Tek Yön)
|1€
|Amman, Duesseldorf, Viyana
|Ankara
|1€
|Frankfurt, Amsterdam, Sharm El Sheikh
|Antalya / İzmir
|1€
|Çukurova
|Beyrut (Karşılıklı)
|5€
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Hannover, Köln, Üsküp
|5€
|İzmir
|Köln, Üsküp
|5€
|Çukurova
|Köln
|5€
|Avrupa Şehirleri (Kopenhag, Münih, Paris vb.)
|İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Kayseri
|5€
|Erbil
|Çukurova
|5€
|Kalkış Noktası
|Varış Noktası
|Fiyat (+Vergiler)
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Atina, Basel, Londra, Prag, Saraybosna, Budapeşte, Venedik, Milano, vb. (Karşılıklı veya Tek Yön)
|9€
|Ankara
|Berlin, Londra, Varşova, Kopenhag, Bakü, vb. (Karşılıklı veya Tek Yön)
|9€
|Antalya
|Brüksel, Cenevre, Hamburg, Varşova, Viyana, Zürih, vb. (Karşılıklı veya Tek Yön)
|9€
|İzmir
|Barcelona, Madrid, Berlin, Viyana, Bakü, vb. (Karşılıklı)
|9€
|Anadolu Şehirleri (Kayseri, Gaziantep, vb.)
|Köln, Berlin, Londra, Stuttgart, Rotterdam (Karşılıklı)
|9€
|Orta Doğu / Kafkasya (Bakü, Beyrut, Tiflis, vb.)
|İstanbul Sabiha Gökçen / Antalya / Ankara
|9€
|Kalkış Noktası
|Varış Noktası
|Fiyat (+Vergiler)
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Barcelona, Madrid, Bağdat, Lyon, Oslo, Bakü, Erbil
|19€
|Ankara / İzmir / Antalya
|Bakü, Lizbon, Erbil, Stockholm
|19€
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Cezayir (Karşılıklı), Abu Dabi, Maskat, Paris, Riyad
|29€
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Basra (Karşılıklı), Cidde, Doha, St. Petersburg
|39€
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Bişkek, Nursultan, Çimkent, Amman
|59€
|Antalya / Moskova
|Bişkek, Moskova, Karaçi
|59€
|İstanbul / Antalya / İzmir
|Almatı, Oş, Kazablanka, Moskova
|69€
|İstanbul / Antalya
|Kazablanka, Çimkent, Nursultan
|79€
|İstanbul Sabiha Gökçen
|Karaçi
|99€