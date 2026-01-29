PODCAST CANLI YAYIN

Pegasus 2026 yurt dışı bilet kampanyasını açıkladı: Fiyatlar 9 eurodan başlıyor

Pegasus, BolBol üyelerine yurt dışı uçuşlarda büyük bir fırsat sunuyor. 29-30 Ocak 2026 tarihlerinde satın alınacak biletlerle 16 Şubat-30 Nisan 2026 arasında gerçekleştirilecek seçili direkt yurt dışı uçuşlarında Light Paket biletler 9 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. Kampanya yalnızca 100 bin koltukla sınırlı ve sadece Pegasus'un resmi internet sitesi ile mobil uygulamasında geçerli olacak.

Pegasus Hava Yolları, BolBol üyelerine özel yeni bir yurt dışı uçuş kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında belirli tarihler arasında satın alınacak biletlerle seçili yurt dışı hatlarında 9 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla seyahat etmek mümkün olacak.

SATIŞ VE UÇUŞ TARİHLERİ NETLEŞTİ

Kampanya, 29 Ocak 2026 saat 09.15'te başlayacak ve 30 Ocak 2026 saat 23.59'a kadar devam edecek. Bu süre içinde biletleme, ödeme ve satın alma işlemlerinin tamamlanmış olması gerekiyor.

Kampanyalı biletler, 16 Şubat 2026 ile 30 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek seçili yurt dışı uçuşlarında geçerli olacak. Uçuşlar, Türkiye yerel saatine göre 16 Şubat 2026 saat 00.01'den itibaren başlayacak ve 30 Nisan 2026 saat 23.59'a kadar olan seferleri kapsayacak.

9 EURO + VERGİLERDEN BAŞLAYAN FİYATLAR

Pegasus'un kampanyası, seçili direkt yurt dışı hatlarında Light Paket biletler için geçerli olacak. 9 euro + vergilerden başlayan fiyatlar, toplam 100.000 koltuk ile sınırlı. Fiyatlar; güzergah, tarih ve saat gibi değişkenlere göre farklılık gösterebiliyor.

Belirtilen fiyatlara yalnızca taşıma ücretinin baz kalemleri dahil. Havalimanı vergileri ise bilet fiyatına ek olarak yansıtılıyor. Koltuk seçimi, yemek, ek bagaj ve benzeri hizmetler ayrıca ücretlendiriliyor.

LİGHT PAKET AVANTAJLARI VE EK SEÇENEKLER

Kampanya kapsamında satın alınan Light Paket biletlerde standart olarak yalnızca koltuk altına sığacak bir çanta taşıma hakkı bulunuyor. Ancak kampanyaya özel olarak:

Kabin bagajı hakkı 5 euro

12 kg uçak altı bagajı hakkı 5 euro

ücret karşılığında biletleme sırasında satın alınabiliyor.

Dileyen yolcular, Light Paket ücretine 10 euro ek fark ödeyerek Süper Eko Paket'i de tercih edebiliyor. Süper Eko Paket; koltuk altı çanta, kabin bagajı ve 20 kg uçak altı bagajı hakkını içeriyor.

KİMLER KAMPANYADAN YARARLANABİLİYOR?

Kampanyadan yalnızca Pegasus BolBol üyeleri faydalanabiliyor. Üyeliği bulunmayan yolcular, satış tarihleri içerisinde ücretsiz BolBol üyesi olarak kampanyaya katılabiliyor. Biletleme sırasında her yolcunun kendi BolBol üyelik numarasını sisteme girmesi gerekiyor.

Bir BolBol üyesi kampanyadan birden fazla kez yararlanabiliyor. Ancak Light Paket kapsamında satın alınabilecek kabin ve uçak altı bagajı hakları, her bagaj türü için bir adet ile sınırlı.

KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU ÜLKELER

Kalkış NoktasıVarış NoktasıFiyat (+Vergiler)
İstanbul Sabiha GökçenPriştine, Stuttgart, Tuzla (Karşılıklı)1€
Avrupa Şehirleri (Berlin, Amsterdam, Roma, Viyana vb.)İstanbul Sabiha Gökçen (Tek Yön)1€
Amman, Duesseldorf, ViyanaAnkara1€
Frankfurt, Amsterdam, Sharm El SheikhAntalya / İzmir1€
ÇukurovaBeyrut (Karşılıklı)5€
İstanbul Sabiha GökçenHannover, Köln, Üsküp5€
İzmirKöln, Üsküp5€
ÇukurovaKöln5€
Avrupa Şehirleri (Kopenhag, Münih, Paris vb.)İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Kayseri5€
ErbilÇukurova5€
Kalkış NoktasıVarış NoktasıFiyat (+Vergiler)
İstanbul Sabiha GökçenAtina, Basel, Londra, Prag, Saraybosna, Budapeşte, Venedik, Milano, vb. (Karşılıklı veya Tek Yön)9€
AnkaraBerlin, Londra, Varşova, Kopenhag, Bakü, vb. (Karşılıklı veya Tek Yön)9€
AntalyaBrüksel, Cenevre, Hamburg, Varşova, Viyana, Zürih, vb. (Karşılıklı veya Tek Yön)9€
İzmirBarcelona, Madrid, Berlin, Viyana, Bakü, vb. (Karşılıklı)9€
Anadolu Şehirleri (Kayseri, Gaziantep, vb.)Köln, Berlin, Londra, Stuttgart, Rotterdam (Karşılıklı)9€
Orta Doğu / Kafkasya (Bakü, Beyrut, Tiflis, vb.)İstanbul Sabiha Gökçen / Antalya / Ankara9€
Kalkış NoktasıVarış NoktasıFiyat (+Vergiler)
İstanbul Sabiha GökçenBarcelona, Madrid, Bağdat, Lyon, Oslo, Bakü, Erbil19€
Ankara / İzmir / AntalyaBakü, Lizbon, Erbil, Stockholm19€
İstanbul Sabiha GökçenCezayir (Karşılıklı), Abu Dabi, Maskat, Paris, Riyad29€
İstanbul Sabiha GökçenBasra (Karşılıklı), Cidde, Doha, St. Petersburg39€
İstanbul Sabiha GökçenBişkek, Nursultan, Çimkent, Amman59€
Antalya / MoskovaBişkek, Moskova, Karaçi59€
İstanbul / Antalya / İzmirAlmatı, Oş, Kazablanka, Moskova69€
İstanbul / AntalyaKazablanka, Çimkent, Nursultan79€
İstanbul Sabiha GökçenKaraçi99€