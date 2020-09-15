Patates fiyatları yükselecek mi? Spekülatörler yine iş başında...

'ÜRETİCİ ZARAR ETMİYOR, TÜKETİCİYE DE YÜKSEK FİYAT YANSIMIYOR'

Patatesin maliyetinin 40- 60 kuruş arasında değiştiğini anlatan Başkan Ahmet Çankaya, şöyle devam etti:

"Şu anda satışlar 90 kuruş oldu. Üretici tabii ki zarar etmemeye başladı. Tüketiciye de fazla bir yüksek fiyat yansımıyor. Bunun için herhangi bir tereddüt olacak bir şey yok. Afyonkarahisar'dan üreticilerimizin rahatlayabilmesi adına Tarım Bakanlığımız, Atatürk Orman Çiftliğimizin Dinar, Tatarlı, Başmakçı, Sandıklı, Çölovası bölgelerinden patates almasına yardımcı oldu. Şuhut, Çobanlar, İhsaniye, merkezden Türk Şeker alım yapmaya başladı. 85 ila 90 kuruş arasında patates alımları devam ediyor. Burada fiyatlar 85-95 kuruşu görünce tüketicimiz biraz tereddüt etmeye başladı.