Part-time çalışanlar dikkat! Tazminat alabilirsiniz!
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte özellikle öğrenciler part-time çalışacakları iş arıyorlar. Part-time çalışanların da izin ve tazminat hakları bulunuyor. Üstelik yarı zamanlı çalışmada bile 1 yıl doldurulduğunda tazminat hakkı kazanılıyor. İşte Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in Yeni Asır'daki o yazısı.
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte part-time çalışanların sayısı da artıyor. Özellikle gençler başta turizm ve gıda sektörleri olmak üzere değişik işlerde yarı zamanlı olarak çalışıyor. Mevsimlik işçiler için de aynı durum söz konusu.
Yarı zamanlı çalışanlar için hakların yarım olarak değerlendirileceği düşünüldüğü için bazı hukuksuzluklar yaşanıyor. Kısmi çalışma haftalık 45 saatlik çalışmanın üçte ikisi kadar yapılanları kapsıyor. Bu da 30 saate tekabül ediyor. Netice itibarıyla kaç saat çalışırsa çalışsın işçi işveren ile bir sözleşme yapıyor ve diğer çalışanlar gibi birçok hakka sahip oluyor.
Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, işsizlik maaşı ve yıllık ücretli izin gibi hakları kullanması gerekiyor. Bu da kısmi süreli çalışanların diğer çalışanlara göre bir ayrımcılığa tutulamayacağı anlamına geliyor. İşveren kaç saat çalışırsa çalışsın işçileri arasında bir ayrım yapamıyor.
PARA EKSİLTİLMEZ
Bir işçi haftanın kaç saati çalışırsa çalışsın işyeri ile sözleşme yaptıysa o tarih işe başlangıç tarihi olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla kanunun kendisine tanıdığı tüm haklar da bu tarihe göre belirleniyor. Kıdem tazminatı hesabında işçinin ilk sözleşme yaptığı tarihten itibaren 1 yıl geçmesi gerekiyor.
Haftanın belli süreleri çalışanlar için bu süre kısaltılamıyor. Tazminat ödenirken de aldığı aylık brüt ücret üzerinden miktar belirleniyor. Yine ihbar tazminatı ödenirken de aynı süreler geçerli oluyor.