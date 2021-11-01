Parasını bankaya yatırmak isteyenler dikkat: İNG, TEB, Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank açıkladı!
Vatandaşların en önemli yatırım araçlarının başında vadeli mevduat hesapları geliyor. Bu anlamda bankaların mevduat faiz oranları her daim araştırılıyor. Merkez Bankası faiz kararı sonrasında faizler düştü. Bu düşüşe rağmen bankalar faiz oranlarında çok dikkat çeken indirim yapmadı. Ziraat Bankası faiz oranı yüzde 14.00, Halkbank faiz oranı yüzde 15.25, Vakıfbank faiz oranı ise yüzde 16.25 oldu. Özel bankalar arasında yer alan İNG Bank yüzde 16,50 olurken, TEB ise 15,25 olarak güncellendi.
Mevduat faiz getirisi, bankaların mevduat hesabı üzerinden yapılan işlemlerdir. Yatıracağınız tutar ve vade günü doğrultusunda, bankanın belirlemiş bulunduğu faiz seviyesi öneme alınarak faiz getirisi hesaplanır. Bu getiriyi kolay bir formül üzerinden yapılacak işlemlerle hesaplamak mümkündür. İşte İNG, TEB, Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank mevduat faiz oranları
ZİRAAT BANKASI MEVDUAT FAİZ ORANLARI
1-7 gün arası %11,50
8-20 gün arası %12,00
21 - 29 gün arası %12,50
30 - 31 gün arası %14,00
32 - 45 gün arası %14,00
46-91 gün arası %14,00
92 - 120 gün arası %14,00
121 - 180 gün arası %13,50
181 - 364 gün arası %13,25
365 - 400 gün arası %13,25
401 - 730 gün arası %6,50
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %13,25
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %13,25
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %13,25