Parasını bankaya yatırmak isteyenler dikkat: İNG, TEB, Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank açıkladı!

TEB MEVDUAT FAİZİ

Ana şubesi sadece CEPTETEB şube olan CEPTETEB şube dışında TEB şubesinde hiç hesabı olmayan müşteriler için CEPTETEB TL Vadeli hesap 32-45 gün vadede minimum hesap açılış tutarı olan 1.000 TL ile 50.000 TL aralığında faiz oranı %15'dır. 50.001 TL - 250.000 TL tutar aralığında faiz oranı %15,25'dir. 250.001 TL – 1.000.000 TL tutar aralığında faiz oranı %16'dir.