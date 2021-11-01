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Haberler Ekonomi Parasını bankaya yatırmak isteyenler dikkat: İNG, TEB, Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank açıkladı!

Parasını bankaya yatırmak isteyenler dikkat: İNG, TEB, Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank açıkladı!

Vatandaşların en önemli yatırım araçlarının başında vadeli mevduat hesapları geliyor. Bu anlamda bankaların mevduat faiz oranları her daim araştırılıyor. Merkez Bankası faiz kararı sonrasında faizler düştü. Bu düşüşe rağmen bankalar faiz oranlarında çok dikkat çeken indirim yapmadı. Ziraat Bankası faiz oranı yüzde 14.00, Halkbank faiz oranı yüzde 15.25, Vakıfbank faiz oranı ise yüzde 16.25 oldu. Özel bankalar arasında yer alan İNG Bank yüzde 16,50 olurken, TEB ise 15,25 olarak güncellendi.

takvim.com.tr
01.11.2021 11:00 - Son Güncelleme: 01.11.2021 11:00
Parasını bankaya yatırmak isteyenler dikkat: İNG, TEB, Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank açıkladı!

Mevduat faiz getirisi, bankaların mevduat hesabı üzerinden yapılan işlemlerdir. Yatıracağınız tutar ve vade günü doğrultusunda, bankanın belirlemiş bulunduğu faiz seviyesi öneme alınarak faiz getirisi hesaplanır. Bu getiriyi kolay bir formül üzerinden yapılacak işlemlerle hesaplamak mümkündür. İşte İNG, TEB, Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank mevduat faiz oranları

GALERİ DEVAM EDİYOR
Parasını bankaya yatırmak isteyenler dikkat: İNG, TEB, Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank açıkladı!
TEB MEVDUAT FAİZİ
Ana şubesi sadece CEPTETEB şube olan CEPTETEB şube dışında TEB şubesinde hiç hesabı olmayan müşteriler için CEPTETEB TL Vadeli hesap 32-45 gün vadede minimum hesap açılış tutarı olan 1.000 TL ile 50.000 TL aralığında faiz oranı %15'dır. 50.001 TL - 250.000 TL tutar aralığında faiz oranı %15,25'dir. 250.001 TL – 1.000.000 TL tutar aralığında faiz oranı %16'dir.
Parasını bankaya yatırmak isteyenler dikkat: İNG, TEB, Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank açıkladı!

Tutar Aralığı 32 Gün 181 Gün

50.001 - 100.000 TL 15,25 % 13,25 %

100.001 - 250.000 TL 15,25 % 13,25 %

250.001 - 500.000 TL 16,00 % 14,00 %

500.001 - 1.000.000 TL 16,00 % 14,00 %


Parasını bankaya yatırmak isteyenler dikkat: İNG, TEB, Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank açıkladı!

İNG MEVDUAT FAİZİ

e-Turuncu Hesap Bakiyesi (TL) Ekstralı Hoş Geldin Faizi Ekstralı Faiz

10.000 TL altı %16,50 %11,00

10.000 - 75.000 TL %16,50 %13,00

75.000 - 250.000 TL %16,50 %15,00

250.000 - 1.500.000 TL %16,50 %15,50

Parasını bankaya yatırmak isteyenler dikkat: İNG, TEB, Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank açıkladı!

ZİRAAT BANKASI MEVDUAT FAİZ ORANLARI

1-7 gün arası %11,50

8-20 gün arası %12,00

21 - 29 gün arası %12,50

30 - 31 gün arası %14,00

32 - 45 gün arası %14,00

46-91 gün arası %14,00

92 - 120 gün arası %14,00

121 - 180 gün arası %13,50

181 - 364 gün arası %13,25

365 - 400 gün arası %13,25

401 - 730 gün arası %6,50

1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %13,25

1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %13,25

1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %13,25

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